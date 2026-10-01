Narodil se v Německu, otec je Bulhar, ale za Česko chtěl hrát okamžitě. Naderi popsal, jak ho oslovil Nedvěd

„Chceš reprezentovat Česko?“ Podle Naderiho vlastních slov to byla jasná volba, ne proto, že by neměl jiné možnosti, ale proto, že k žádné jiné zemi necítil totéž. Hráč narozený v Drážďanech české matce a bulharskému otci měl teoreticky tři reprezentační dveře. Otevřel ty, za kterými trávil každé léto.
Tři pasy, jedna babička v Praze
Naderi sám říká, že v sobě má tři národy a na všechny je hrdý. Jenže intenzita vazby není u všech tří stejná. Německo je místo narození a fotbalového dospívání. Bulharsko je linka přes otce, jazyk ale neovládá a nebývá tam tak často. A pak je Česko: matka, babička žijící v Praze, dětské tábory, prázdniny rok co rok a čeština, kterou mluví plynule.
V IDNES to shrnul jednou větou: „Cítím se tady jako doma.“ Není to fráze do novin. Je to popis člověka, který měl k Česku vztah dávno předtím, než kdokoli z fotbalového svazu zvedl telefon.
Nedvěd jako náborář i diplomat
Srpnový telefonát nebyl náhoda. Nedvěd s trenérem Koubkem od začátku roku 2026 systematicky objížděli hráče, které chtěli přesvědčit, osobní schůzky, dlouhé rozhovory, cesty za reprezentanty do Anglie i do Hradce Králové za Vladimírem Daridou. Naderiho případ ale měl navíc: šlo o hráče, o kterého usilovala i jiná země.
Bulharský trenér Aleksandar Dimitrov na tiskové konferenci v březnu 2026 potvrdil, že s Naderim osobně mluvil a bulharská strana pracovala na jeho reprezentační způsobilosti. Podle německé SKY Sport byl Naderi způsobilý i pro DFB, jenže z Německa nepřišel žádný kontakt. Nedvěd tak nemusel přebíjet konkurenční nabídku Němců. Musel ale být rychlejší než Bulharsko.
A byl. Na nominační tiskovce 18. září veřejně potvrdil, že Naderi je v hledáčku a že reprezentace by ho povolala okamžitě. Jediná brzda? Papíry. Naderi si podle iRozhlasu vyřizoval dokumenty v Anglii sám, Nedvěd držel kontakt s ním i s rodinou a tlačil na administrativu. „Mrzí mě, že jsme to ještě nedotáhli,“ řekl 19. září. O jedenáct dní později Naderi dorazil do reprezentačního kempu.
Jiná varianta v útoku
Naderi přijel v úterý 30. září, den po zápase s Anglií, který sledoval v reprezentační soupravě mimo hřiště. Téměř dvoumetrový hrot, profil, jaký český tým v kádru neměl. Trenér Denia ho chtěl už do původní nominace a veřejně řekl, že jde o hráče důležitého pro budoucnost, který ale může pomoct hned. Vedle Adama Hložku představuje odlišný typ útočné hrozby: cílovou stanici pro centra, ne kombinačního hráče mezi řadami.
Podle programu UEFA mělo Česko v říjnovém okně Ligy národů dva zápasy: 3. října ve Španělsku a 6. října znovu s Anglií. Naderi byl pro oba k dispozici.
Co by debut znamenal
K 1. říjnu 2026 za Česko ještě nenastoupil. Právně tedy zůstával volný, mohl si teoreticky ještě rozmyslet. Jenže pravidla FIFA jsou v tomhle nekompromisní: soutěžní A-start za jednu asociaci situaci pro třiadvacetiletého hráče prakticky uzavírá. Případná změna reprezentace vyžaduje mimo jiné maximálně tři předchozí A-starty, poslední před jednadvacátým rokem věku, a tříletou čekací lhůtu. Naderi už první podmínku věkem nesplňuje.
Jediný zápas v dresu s českým lvem by tedy proměnil náborovou epizodu v definitivní reprezentační volbu. Podle všeho, co Naderi řekl i udělal, mu to nevadí. Babička v Praze se koneckonců na ten debut dívá z tribuny, ne z obrazovky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle