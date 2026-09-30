Sonarové bóje z bezpilotního letounu. TB3 zvládl protiponorkový test

Cvičení na čtyřech mořích
Cvičení Seawolf-I/2026 probíhalo od 20. do 25. září 2026 současně v Černém a Marmarském moři, v Egejském moři a ve východním Středomoří. Zapojily se do něj složky velitelství námořních, pozemních a vzdušných sil i pobřežní stráže a jeho cílem bylo předvést schopnosti platforem vyvinutých v Turecku. Bayraktar TB3 patřil podle Baykaru k nejvýraznějším prvkům celého cvičení.
Bóje shozené z podkřídelního kontejneru
Scénář cvičení počítal s protiponorkovými úkoly. TB3 v oblasti operace létal v úzké součinnosti s námořním hlídkovým letounem. Během letu vypustil do moře dvě sonarové bóje pomocí výmetného systému SAS POD (Sonobuoy Dispenser System, výmetný systém sonarových bójí), který Baykar sám vyvinul a který stroj nesl pod křídlem.
Data zpracovaná přímo na palubě
Za jednu z nejdůležitějších částí zkoušky označuje výrobce integraci dat. Bezpilotní letoun zpracovával palubní jednotkou nejen signály z bójí, které sám shodil, ale i z těch, které do moře vypustil hlídkový letoun nasazený na stejné misi. Získané údaje o dění pod hladinou pak TB3 v prostředí cvičení zobrazoval v reálném čase.
Vývozní jednička v segmentu dronů
Baykar podle vlastních údajů financuje všechny projekty od počátku ze svých zdrojů. V roce 2025 zůstal největším světovým vývozcem bezpilotních letounů a na trhu bojových dronů si udržel vedoucí postavení už třetím rokem. Loňský export dosáhl rekordních 2,2 miliardy USD (přibližně 47 miliard Kč) a vývoz v posledních letech tvoří 90 procent tržeb firmy.
Společnost se řadí mezi deset největších tureckých exportérů napříč všemi odvětvími a v letech 2023, 2024 a 2025 získala ocenění Export Champions. Podle údajů Agentury pro obranný průmysl (Defense Industry Agency, SSB) a Shromáždění tureckých exportérů byla v letech 2021 až 2024 vývozní jedničkou tureckého obranného a leteckého sektoru. V roce 2023 připadala na Baykar třetina a v roce 2024 čtvrtina celého vývozu tohoto odvětví. Vývozní smlouvy firma dosud uzavřela se 39 zeměmi, z toho s 36 na letoun Bayraktar TB2 a s 16 na typ AKINCI.
Údaje o průběhu zkoušky i o vývozu pocházejí výhradně od společnosti Baykar a nelze je nezávisle ověřit.