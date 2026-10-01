Zpět do života pomůžou paraplegikům dva roboti. Prachatické Kolečko nemá v Česku obdoby

Kolečko není zamýšlené jako zařízení, kde by lidé po úrazu zůstávali dlouhodobě. Jeho smyslem je připravit klienty na návrat do vlastního bydlení a běžného života. Zpravidla tříměsíční pobyt má nabídnout prostor vyzkoušet si běžné činnosti, které mohou po vážném úrazu představovat novou výzvu.
„Nechceme lidi učit žít v sociálním zařízení. Chceme je připravit na to, aby nás už nepotřebovali,“ uvedla ředitelka Kolečka Hana Vojtová. Podle ní má člověk po návratu domů vědět, jak chce bydlet, jakou pomoc potřebuje a co dokáže zvládnout sám.
Byty místo pokojů
Nové zařízení vzniklo v Nemocniční ulici na místě původního objektu. Stavba začala v srpnu 2024 a výsledkem je bezbariérový dům s 12 bytovými jednotkami, společnými prostory, tělocvičnou a veřejně přístupným bistrem.
Jednotlivé pokoje jsou koncipované spíše jako skutečné malé byty. Mají vlastní kuchyňku a prostornou koupelnu přizpůsobenou pohybu na vozíku a nácviku sebeobsluhy. Pozornost věnovali architekti i detailům – například měkčím povrchům namísto běžné dlažby nebo širším postelím. Ty mají umožnit také návštěvy partnerů a zachovat soukromí klientů.
Jednotlivé pokoje jsou koncipované spíše jako skutečné malé byty.
Projekt přitom nevychází pouze z architektonických požadavků. Na jeho přípravě se podílela také řada lidí, kteří mají s životem po úrazu zkušenosti. Jedním z nich byl i senátor
Zbyněk Sýkora (Naše Česko), který dlouhodobě žije na vozíku. Sýkora připomněl, že právě období mezi ukončením rehabilitace a návratem domů pro něj patřilo k nej těžším a zmínil, že velkou inspirací mu bylo švýcarské centrum pro lidi s poškozením míchy v Nottwilu.
„Jsem rád, že si paní ředitelka vyslechla můj příběh, zapamatovala si z něj každý detail a dokázala ho promítnout do výsledné podoby tohoto zařízení. Jsou to právě tyto malé detaily, které lidem na vozíku dělají život snazší,“ popsal Sýkora.
Bistro jako trénink práce i místo setkávání
Součástí Kolečka bude také veřejné bistro. Klienti se mají zapojovat do jeho provozu, přijímat objednávky, komunikovat se zákazníky a obsluhovat hosty. Pomáhat jim při tom budou dva obslužní roboti Karla a Karel.
Bistro má zároveň sloužit jako přirozené místo pro setkávání lidí z Kolečka s okolím. Počítá se s besedami, tematickými večery i návštěvami veřejnosti. Spolupracovat chce zařízení také s nedalekou školou a zaměstnavateli. Klienti si tak budou moci vyzkoušet různé pracovní činnosti a firmy získat konkrétnější zkušenost s možnostmi lidí s pohybovým postižením.
Pozornost se neupíná jen k samostatnému bydlení. V objektu je prostor pro rehabilitaci, samostatné cvičení a protahování, relaxační místnost s vanou nebo tělocvična. Do života zařízení se mají zapojovat také lidé, kteří už řadu let žijí na vozíku a mohou novým klientům předávat vlastní zkušenosti. Své akce by tam tak měl pořádat i Český paralympijský výbor.
Návrat domů jako hlavní cíl
Důležitou součástí pobytu bude také společné zvládání běžných povinností. Klienti budou například vařit a podílet se na chodu domácnosti. Kolečko chce pracovat rovněž s rodinami, pro které může být po vážném úrazu obtížné najít hranici mezi pomocí a přehnanou ochranou.
Po přibližně třech měsících by měl klient odcházet s konkrétnější představou o tom, co zvládne sám, jaké úpravy potřebuje doma a jakou podporu bude využívat. Cílem je také usnadnit návrat ke studiu, zaměstnání nebo společenskému životu.
Samotná realizace chráněného bydlení stála téměř 140 milionů korun, dalších 18 milionů bylo určeno na vybavení. Na financování se podílely prostředky Evropské unie a Jihočeského kraje. Architektonický návrh připravila společnost Bianco Architects, stavbu realizovala společnost EDIKT a na projektu se podílelo také město Prachatice.