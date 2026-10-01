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Policie hledá 13letou dívku z Aše, která od středy nebyla doma

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Policie pátrá po třináctileté Daniele Zvářalové z Aše, která odešla z domova ve středu odpoledne. Dnes se sice ozvala matce, ale od té doby nekomunikuje, informoval dnes krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Policie hledá 13letou dívku z Aše, která od středy nebyla doma

Policie hledá 13letou dívku z Aše, která od středy nebyla doma

Zdroj: Marie Buláková, Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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