Slovan chce hrát českou extraligu, ale musí ustoupit v klíčové věci. Hráče z KHL český hokej odmítá

Co přesně se 30. září stalo
Podle oficiální tiskové zprávy APK LH vyslechla valná hromada prezentaci Slovanu a rozhodla o pokračování analýzy v pěti rovinách: sportovní, ekonomické, marketingové, technické a právní. Žádné hlasování o vstupu neproběhlo. Slovan má dodat podrobnější podklady, kluby je vyhodnotí. Ekonomické parametry nabídky se obě strany dohodly nezveřejňovat.
Valná hromada APK LH zasedá přibližně jednou měsíčně. Přesné datum dalšího jednání o Slovanu zveřejněno nebylo; vrátí se k němu, až budou podklady pohromadě.
Jenže ve stejný den, kdy Slovan klepal na dveře české extraligy, oznámil klub na svém webu příchod brankáře Patrika Rybára. Tříletá smlouva. Pět sezon v KHL. Veřejný důkaz o záměrné symbolice neexistuje. Časová souhra ale mluví sama.
Proč je KHL tak výbušné téma
V licenčním řádu pro účast v ELH v sezoně 2026/27 ani v dalších otevřených předpisech soutěže jsme nenašli výslovný zákaz angažování hráčů s poválečným podpisem v KHL. Žádný paragraf, žádná klauzule. Přesto české kluby od ruské invaze na Ukrajinu drží jasný úzus: takové hráče nepodepisovat.
Jak tvrdý ten úzus je, ukázal případ Kladna. Rytíři v lednu 2024 angažovali slovenského brankáře Júliuse Hudáčka, který měl čerstvou stopu v KHL. Reakce fanoušků a partnerů byla tak prudká, že klub spolupráci rychle ukončil. Precedent je jednoznačný: i jeden takový hráč dokáže vyvolat reputační krizi.
Slovan přitom nepřichází s jedním sporným podpisem. Přichází s klubovou kulturou, která angažování hráčů z KHL za problém nepovažuje. A právě tady leží jádro střetu: nejde o jednoho brankáře, ale o to, zda česká extraliga přijme člena s odlišným hodnotovým nastavením v otázce, kterou ostatní kluby vnímají jako uzavřenou.
Formát soutěže a institucionální překážky
Extraliga dnes sdružuje 14 českých klubů. Čtrnáctý tým na konci základní části míří do baráže s vítězem první ligy. Vstup Slovanu by znamenal patnáctého účastníka, lichý počet, který komplikuje rozlosování. Podle serveru iDNES by při patnácti klubech dávalo smysl řešit i šestnáctého, aby soutěž fungovala se sudým počtem.
Případná změna počtu účastníků nebo modelu soutěže by navíc musela projít jednáním s Českým svazem ledního hokeje. Účast v ELH totiž není jen sportovní souhlas ostatních klubů, vyžaduje členství v APK LH a splnění licenčních podmínek. Pro zahraniční subjekt jde o bezprecedentní situaci: od vzniku samostatné české extraligy po rozdělení federace v ní nikdy nehrál klub ze zahraničí.
Otevřená zůstává i otázka sestupu. V dřívějších debatách podle iDNES panovala shoda, že by se Slovan v případě pádu z extraligy vracel do slovenské ligy. Není to ale přijaté pravidlo, jen historický precedent z neformálních rozhovorů.
Co za Slovanem stojí
Od září 2024 je stoprocentním vlastníkem klubu společnost JTRE sports & entertainment. Developerská skupina JTRE při vstupu deklarovala stabilizaci, růst značky a ambici přivést špičkové hráče. Generální manažer Lukáš Havlíček v rozhovoru pro Sportnet potvrdil navyšování hráčského rozpočtu, pro sezonu 2025/26 o deset procent. Slovan se zároveň chlubí průměrnou návštěvností 5 329 diváků v základní části téže sezony, nejvyšší ve slovenské Tipos extralize.
Proč Slovanu nestačí domácí soutěž, veřejně nikdo přímo neřekl. Z veřejných výroků vlastníka i managementu ale vyplývá logika: česká extraliga představuje vyšší sportovní i komerční strop. Větší televizní trh, silnější soupeři, atraktivnější značka pro sponzory.
Kam debata směřuje
České kluby nejsou „pro vstup Slovanu“. Jsou pro to, aby se o něm dál mluvilo. To je pozice, ze které se dá couvnout stejně snadno jako pokročit. Sportovní, ekonomické a právní otázky jsou složité, ale řešitelné: jde o čísla, smlouvy, paragrafy. Hodnotový střet kolem hráčů s vazbou na KHL je jiná kategorie. Nemá paragraf, na který by se dalo ukázat, ale má precedent, který mluví jasně.
Pokud chce Slovan v jednáních postoupit dál, bude muset přesvědčit čtrnáct českých klubů nejen o tom, že se jim to vyplatí. Bude je muset přesvědčit, že nepřinese problém, který si žádný z nich nechce řešit znovu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka