Messiho konec v reprezentaci Argentinu neoslabil. Čtyři různí střelci ukázali, jak široký má Scaloni kádr

Dva zápasy, pět gólů, nula Messiho
Březnové kvalifikační okno na MS 2026 začalo 21. března v Montevideu. Argentina tam porazila Uruguay 1:0 gólem Thiaga Almady, střízlivý výsledek, ale na půdě odvěkého rivala cenný. O čtyři dny později, 25. března, přijela do Buenos Aires Brazílie. A dostala lekci.
Už po dvanácti minutách vedla Argentina 2:0. Julián Álvarez otevřel skóre, Enzo Fernández přidal druhý. Alexis Mac Allister zvýšil na 3:0 a konečnou podobu výsledku dal Giuliano Simeone. Čtyři góly, čtyři různí střelci. Brazílie sice snížila, ale 4:1 bylo milosrdnější, než jak zápas vypadal na hřišti.
Jeden detail řekl o stavu argentinského fotbalu víc než samotné skóre: AFA po zápase rozebrala druhý gól a napočítala 33 přihrávek v nepřerušené akci, než míč skončil v síti. To nebyla improvizace. To byl systém.
Scaloniho továrna na hráče
Čísla z veřejně dostupné bilanční statistiky AFA ke Scaloniho éře vypadají jako inventura celého argentinského fotbalu: 119 povolaných hráčů, 84 s reálnými minutami na hřišti, 51 debutantů. Žádný jiný trenér Albiceleste nepracoval s tak širokou základnou.
Právě tahle šíře vysvětluje, proč březnová absence Messiho nezpůsobila paniku. Scaloni proti Brazílii vědomě nasadil pět hráčů, kteří vyrůstali jako tvořiví záložníci typu „enganche“, nenahrazoval Messiho jedním mužem, ale rozprostřel jeho funkce do více zón. Almada tvořil, Mac Allister řídil tempo, Fernández přidával vertikální pasy. Výsledek? Tým, který vypadal kompletní, ne jako provizorní verze sebe sama.
Pro srovnání: Brazílie po éře Ronaldinha a Kaká prožila podle FIFA „nejhorší dekádu své historie“, pád na 22. místo žebříčku, debakl 1:7 s Německem na domácím MS 2014, opakovaná čtvrtfinálová vyřazení. Francie po Zidanovi zase nejdřív zkolabovala ve skupině MS 2010, než se přestavěla k titulu 2018. Argentina pod Scalonim měla k francouzskému modelu nesrovnatelně blíž. Přechod nezačal krizí, ale plánovanou evolucí.
Messi se vrátil, a pak odešel nadobro
Důležité je říct, co březnové zápasy nebyly: nebyly rozlučkou. Messi se v červnu 2025 vrátil do reprezentačního kempu v Ezeize, proti Kolumbii nastoupil od začátku. Argentina tehdy hrála doma jen 1:1, paradoxně slabší výsledek než březnové dvojutkání bez něj. Bez Messiho nebyla lepší, ale prokazatelně zůstala plně funkční.
Na finální 26člennou soupisku pro MS 2026, zveřejněnou 28. května 2026, se Messi vešel. Vedle něj už ale figurovali Nico Paz i José Manuel López, jména nové generace. Argentina na šampionátu došla až do finále, kde 19. července 2026 prohrála se Španělskem 0:1. Byl to Messiho poslední soutěžní zápas v národním dresu.
Definitivní konec oznámil 31. srpna 2026 na sociálních sítích, jak následně potvrdila AFA. Bylo mu 39 let. Dvě dekády, 187 zápasů, ikona. Ale tým, který za sebou zanechal, už dávno nebyl jeho sólový projekt.
Proč březnový dvojblok změnil optiku
Zpětně se ukazuje, že výhry nad Uruguayí a Brazílií v březnu 2025 nebyly jednorázový výstřel. Byly testem, který Argentina složila dřív, než ho vůbec potřebovala skládat naostro. Když Messi o rok a půl později skutečně odešel, nikdo se neptal, jestli tým přežije. Odpověď už byla na hřišti, v gólu po 33 pasech, ve čtyřech různých střelcích, v systému, který nestojí na jednom muži.
Skutečný příběh argentinského fotbalu posledních let není „po Messim“. Je to příběh týmu, který se naučil vyhrávat i bez něj, a právě proto dokázal jeho odchod přežít bez brazilského propadu nebo francouzského mezidobí chaosu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner