Lewandowski odešel z Barcelony, ale jeho žena se s tím nedokáže smířit. Na Instagramu napsala vyznání, které mluví za vše

5. září 2026 sdílela Anna Lewandowská na svém instagramovém příběhu větu, kterou zachytil německý Sport Bild: „Některé dny mi Barcelona chybí, jako by to byl člověk.“ Žádné vysvětlování, žádný kontext. Jen holé přiznání stesku po městě, které pro ni nebylo kulisou manželovy kariéry, ale místem, kde si poprvé vybudovala vlastní život. A přišlo to v době, kdy se celá rodina teprve zabydlovala v Chicagu, dva měsíce po přestupu Roberta Lewandowského do tamního Fire FC.
Z Barcelony do Chicaga: časová osa, která vysvětluje stesk
16. května 2026 FC Barcelona oznámila, že Robert Lewandowski po sezoně odchází. O šest týdnů později, 29. června, Chicago Fire FC oficiálně potvrdilo jeho příchod. Mezi těmito dvěma daty se odehrál celý emoční kolaps Annina barcelonského světa.
V červnovém rozlučkovém příspěvku na Instagramu, který zachytil Mundo Deportivo, Anna psala otevřeně: Barcelona se stala jejím domovem, bezpečným místem, které milovala „celým srdcem“. Přiznala, že ji děsí znovu balit krabice, nechat za sebou to, co vybudovala, a začínat od nuly. Současně ale zdůraznila, že za Robertem stojí „jako zeď“ a že jsou tým. Strach a loajalita v jednom odstavci.
Proč byla Barcelona jiná než Mnichov
Když se rodina v roce 2022 stěhovala z Německa do Španělska, Anna v rozhovoru pro WP SportoweFakty říkala, že Robertův nápad podpořila „na sto procent“. Chtěli dětem dát jazyky, La Liga byla dlouhodobý sen. I přes slzy při odchodu z Mnichova šlo o chtěnou změnu.
Barcelona ale udělala něco, co Mnichov nestihl. V lednovém rozhovoru pro magazín Twój Styl, jehož přepis zachytil FCBarca.com, Anna řekla větu, která zpětně vysvětluje všechno: „Od té doby, co žiju v Barceloně, žiju víc svůj život. Dřív jsem dělala spoustu věcí s ohledem na Roberta.“ Pro ELLE Polska pak mluvila o Barceloně jako o svém „místě na zemi“, kde s Robertem našli rovnováhu.
A nebyla to jen slova. V listopadu 2024 otevřela EDAN Studios na adrese Balmes 28, vlastní fitness a wellness prostor, který provozovala ve spolupráci s partnerem TRIB3. Studio, kde vedla lekce, workshopy pro trenéry, budovala komunitu. Místo, které jí patřilo nezávisle na tom, v jakém dresu hraje její manžel.
Studio zůstává, Anna se vrací
Klíčový detail, který z Annina stesku dělá víc než sentimentální vzpomínku: EDAN Studios v Barceloně dál funguje. Oficiální web nabízí rezervace lekcí, adresa je stále stejná. A Anna v červenci 2026 řekla Mundo Deportivo, že studio „samozřejmě“ ve městě zůstane a že plánují otevřít další pobočku.
Ještě výmluvnější je to, co následovalo po zářijové story. 14. září popsala svůj plán: z New Yorku letět do Evropy a hned po přistání absolvovat dvoudenní maraton v EDAN Studios, lekce, workshopy, schůzky. Po příletu do Barcelony přidala na Instagram jediné slovo: „Stýskalo se mi.“
A pak řekla ještě jednu věc, která mění celou optiku: po konci Robertovy kariéry se do Barcelony plánují vrátit a usadit se tam natrvalo.
Žádná krize, ale cena, kterou platí
Veřejně dostupné zdroje nedokládají manželský rozkol ani rodinnou krizi. Robert v Chicagu odehrál do poloviny září čtrnáct zápasů napříč soutěžemi se sedmi góly a dvěma asistencemi, čísla solidní, i když tým procházel sedmizápasovou sérií bez výhry. Anna ho veřejně podporuje, mluví o společném fungování.
Co zdroje dokládají, je něco subtilnějšího a v jistém smyslu těžšího. Anna Lewandowská v Barceloně poprvé veřejně pojmenovala, že tam žije víc svůj život než kdykoli předtím. Postavila si tam byznys, našla rovnováhu, identitu oddělenou od role „manželky fotbalisty“. A pak to všechno musela zabalit do krabic a letět přes oceán, protože její muž dostal novou smlouvu.
Jedna věta na mizejícím instagramovém příběhu to shrnula líp než jakýkoli rozhovor. Barcelona jí chybí jako člověk, protože tam se jím poprvé stala naplno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta