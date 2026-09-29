ČEZ Prodej dodává plyn 614 000 domácnostem, odběratelů přibylo 14 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ČEZ Prodej dodává plyn 614 000 domácnostem, odběratelů přibylo 14 tisíc
Americká armáda už od jara prověřuje dvě nová pásová bojová vozidla pěchoty AMPV 30 od společnosti BAE...
ČEZ Prodej rozšiřuje služby pro odběratele plynu o bezplatný servis kotle v rámci služby ČEZ Servis...
Ratingová agentura S&P Global Ratings změnila výhled úvěrového hodnocení České republiky ze stabilního...
OpenAI řeší další případ, kdy se AI agent dostal z údajně izolovaného prostředí na internet. Model během...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →