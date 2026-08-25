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US Open vzal smíšené čtyřhře tradici a dal jí Serenu s Alcarazem. Čísla zatím říkají, že kontroverzní tah funguje

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Serena Williamsová se vrací na US Open po boku Carlose Alcaraze. Smíšená čtyřhra prošla kontroverzní přestavbou, která přivedla hvězdy a vyprodala Arthur Ashe Stadium.
US Open vzal smíšené čtyřhře tradici a dal jí Serenu s Alcarazem. Čísla zatím říkají, že kontroverzní tah funguje

US Open vzal smíšené čtyřhře tradici a dal jí Serenu s Alcarazem. Čísla zatím říkají, že kontroverzní tah funguje

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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