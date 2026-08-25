US Open vzal smíšené čtyřhře tradici a dal jí Serenu s Alcarazem. Čísla zatím říkají, že kontroverzní tah funguje

Kdyby chtěl někdo během jediného dne ukázat, jak zásadně US Open změnil význam smíšené čtyřhry, stačilo by mu přečíst několik jmen z letošního pavouku.
Serena Williamsová bude hrát s Carlosem Alcarazem. Aryna Sabalenková s Novakem Djokovićem. Iga Świąteková s Casperem Ruudem, Jessica Pegulaová s Taylorem Fritzem a českou dvojici vytvoří Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem. Serena s Alcarazem mohou při dobrém průběhu turnaje narazit na Sabalenkovou s Djokovićem už v semifinále.
Ještě před dvěma lety by podobné obsazení smíšené čtyřhry působilo skoro jako exhibice vytvořená marketingovým oddělením.
A přesně v tom je pointa.
US Open totiž svou smíšenou čtyřhru úmyslně přestavěl tak, aby se z disciplíny odehrávající převážně ve stínu singlu stal samostatný prodejný produkt. Změnil termín, formát, způsob vstupu do turnaje i výši odměny. Loni za to schytal kritiku části deblového světa.
Teď dostal Serenu s Alcarazem.
A z čistě obchodního hlediska se začíná velmi obtížně tvrdit, že ten plán nefunguje.
US Open nejprve vyřešil největší problém mixed doubles: hvězdy na něj neměly čas
Starý formát měl strukturální problém. Smíšená čtyřhra se hrála uvnitř hlavního grandslamového programu, tedy v době, kdy nejlepší singlisté zároveň řešili nejdůležitější turnaj vlastní sezony.
Není těžké pochopit, proč hráč bojující o pět milionů dolarů a grandslamový titul nemusí chtít mezi třetím a čtvrtým kolem singlu přidat další deblové zápasy.
USTA proto mixed doubles přesunula před hlavní soutěž do Fan Weeku. Letošní kvalifikace probíhá v pondělí, první dvě kola v úterý a semifinále s finále ve středu večer. Singlový hlavní pavouk začne až v neděli.
Najednou může Alcaraz odehrát smíšenou čtyřhru jako atraktivní přípravu před grandslamem, nikoli jako potenciální komplikaci uprostřed jeho nejdůležitější části.
To je možná nejdůležitější změna ze všech.
US Open nepřesvědčil velké hvězdy, aby začaly milovat tradiční mixed doubles.
Přizpůsobil mixed doubles tomu, co potřebují velké hvězdy.
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Potom ho ještě zkrátil tak, aby se dal dobře prodávat
Do semifinále se hrají sety pouze do čtyř gamů, bez výhod po shodě a s desetibodovým tiebreakem místo třetího setu. Teprve finále používá běžné šestigamové sety, stále však bez výhod a s match tiebreakem jako rozhodující sadou. V pavouku je pouze šestnáct dvojic.
Pro tenisového tradicionalistu je snadné vidět, co se ztratilo. Delší zápasy, specifická deblová vytrvalost a část klasického formátu ustoupily požadavku, aby se akce vešla do několika dní a nabídla co nejvíce velkých jmen v rychlém sledu.
Pro televizního producenta je ale stejná změna skoro dokonalá.
Má předvídatelnější délku utkání, rychlejší střídání hvězd, možnost nacpat první kola do jednoho dne a finále dát ve středu večer na Arthur Ashe Stadium. ESPN ho letos vysílá živě a turnaj vytvořil samostatný večerní prime-time blok.
To už není doprovodná deblová disciplína.
Je to televizní program.
A loňská čísla vysvětlují, proč USTA neměla žádný důvod couvnout
První rok nového formátu přivedl podle US Open během mixed doubles 78 tisíc lidí do areálu, Arthur Ashe Stadium byl oba dny vyprodaný, více než dva miliony fanoušků zamířily na aplikaci nebo web US Open a YouTube kanál turnaje vytvořil jednodenní rekord 12,8 milionu zhlédnutí.
Tahle čísla jsou důležitá, protože debata kolem změny často probíhala ve dvou různých jazycích.
Deblisté řešili sportovní legitimitu. USTA řešila pozornost.
A pokud je cílem turnaje dostat disciplínu před více lidí, existuje jen málo přesvědčivějších argumentů než vyprodaný největší tenisový stadion světa.
Letošní obsazení navíc ukazuje, že první rok nebyla kuriozita. Williamsová s Alcarazem dostali divokou kartu, Sabalenková s Djokovićem jsou nasazeny jako jedničky a vítězný pár si odnese milion dolarů.
Jenže právě tady začíná nepříjemná otázka: zachránil US Open mixed doubles, nebo vytvořil jinou disciplínu?
Kritika původní změny nebyla úplně hloupá. Pokud vstup do turnaje výrazně zvýhodňuje kombinované singlové žebříčky a pořadatel rozdává velké množství divokých karet podle atraktivity párů, hráči, kteří se profesionálně živí deblem, mohou zjistit, že na „svůj“ grandslamový turnaj mají horší cestu než dvě singlové celebrity, které spolu nikdy soutěžně nehrály.
Jessica Pegulaová už při zavedení nového formátu připouštěla, že akce může být pro diváky výborná, zároveň ale chtěla, aby organizátoři podobné změny více probírali se samotnými hráči.
USTA letos alespoň část problému zmírnila přidáním kvalifikace a v hlavním pavouku zůstávají i obhájci Sara Erraniová s Andreou Vavassorim, tedy dvojice mnohem pevněji spojená s deblovým světem.
Napětí ale nezmizelo.
Pokud smíšená čtyřhra získává pozornost právě proto, že v ní hrají Alcaraz, Serena nebo Djoković, je těžké současně tvrdit, že sportovní kvalifikace deblistů musí mít vždy přednost před hvězdnou atraktivitou.
Serena je pro celý experiment skoro dokonalý důkaz
Williamsová se na US Open vrací poprvé soutěžně od roku 2022 a její partner působí téměř jako marketingový sen. Ona vyhrála mixed doubles v New Yorku už v roce 1998 s Maxem Mirným. Alcaraz se narodil až o pět let později a nyní přijíždí jako obhájce mužského singlového titulu.
Sportovně samozřejmě nikdo neví, jak dobře jejich dvojice bude fungovat. Serena se letos vrátila po dlouhé pauze, Alcaraz čtyři měsíce nehrál kvůli zápěstí a deblová souhra se nedá vytvořit jen součtem dvou životopisů.
Jenže z hlediska smyslu celé změny už pár svůj úkol splnil před prvním míčem.
Lidé, kteří by si v pondělí ráno neotevřeli pavouk smíšené čtyřhry, teď řeší, zda se Serena s Alcarazem dostanou k Sabalence a Djokovićovi.
To je přesně pozornost, kterou USTA kupovala změnou formátu.
US Open tedy možná mixed doubles „nezachránil“. Udělal něco mnohem pragmatičtějšího
Vzít disciplínu, kterou velká část publika přehlížela, a požadovat, aby ji diváci začali respektovat jen proto, že má dlouhou tradici, bývá obtížné.
USTA zvolila opačný směr. Podívala se, proč ji lidé nesledují, proč v ní nehrají největší hvězdy a proč se špatně prodává v televizi, a změnila prakticky všechno, co těmto překážkám stálo v cestě.
Výsledkem je turnaj, který je kratší, hvězdnější, méně tradiční a výrazně komerčnější.
Část deblového světa může právem říkat, že cena za pozornost byla vysoká.
Jenže v úterý budou na jednom kurtu Serena Williamsová s Carlosem Alcarazem, v témže pavouku Novak Djoković s Arynou Sabalenkovou a o den později dostane vítěz v hlavním večerním programu Arthur Ashe Stadium milion dolarů.
To už není otázka, zda US Open dokázal přitáhnout pozornost ke smíšené čtyřhře.
Dokázal.
Teď bude mnohem zajímavější sledovat, jestli sport, který kvůli publiku tolik změnil, ještě dokáže přesvědčit samotné deblisty, že pořád patří také jim.
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Zdroje: US Open – Serena Williams & Carlos Alcaraz granted 2026 US Open mixed doubles wild card [1], US Open – 2026 US Open mixed doubles draw revealed: Sabalenka & Djokovic top seeds [2], US Open – Team entries announced for 2026 US Open Mixed Doubles Championship [3], Reuters – Serena Williams teams up with Alcaraz in U.S. Open mixed doubles [4], Reuters – Pegula backs US Open mixed doubles overhaul but urges more dialogue [5].