Medveděv už skoro vyhrál výměnu. Pak si na síť sedli dva ptáci a rozhodčí rozhodl, že se tenis na chvíli ruší

Na síť přistáli dva ptáci.
Přímo během rozehrané výměny.
Rozhodčí okamžitě zahlásil let a bod nechal opakovat. Medveděv reagoval přesně tak, jak člověk od Medveděva čeká: chytil se za hlavu, začal s rozhodčím diskutovat a očividně nebyl nadšený z představy, že výměna, v níž se cítil být jasně ve výhodě, najednou neexistuje.
Ptáci mezitím problém s rozhodnutím evidentně neměli.
Rozhodčí nemusel zjišťovat, kdo by výměnu pravděpodobně vyhrál
Pravidlo je v podobné situaci poměrně logické. Pokud během rozehraného bodu zasáhne do hry vnější událost, která může hráče rozptýlit nebo ovlivnit průběh výměny, rozhodčí může zahlásit let a bod se opakuje.
Neřeší se, kdo měl ve výměně navrch.
To je právě část, která Medveděva štvala. Z jeho pohledu byl v situaci, kdy už mohl bod prakticky dokončovat, a přistání ptáků tak paradoxně pomohlo soupeři. Rozhodčí ale nemůže zpětně posuzovat pravděpodobnost výsledku a přidělit bod podle dojmu.
Výměna byla narušena, takže se hrála znovu.
Tenis má pravidla pro míček vypadlý z kapsy, předmět spadlý na kurt nebo jiné vnější narušení. Dva ptáci sedící na síti jsou jen podstatně fotogeničtější varianta stejného problému.
Medveděv už v New Yorku zažil ledacos
Po zápase označil situaci za jednu z pěti nejpodivnějších věcí, které během kariéry na kurtu zažil. U člověka s jeho historií na US Open to není úplně malá konkurence.
Medveděv v New Yorku zvládl vybudovat jeden z nejzábavnějších vztahů mezi hráčem a publikem posledních let. Dokázal se s fanoušky hádat, ironicky jim děkovat za bučení, provokovat je a nakonec zde v roce 2021 vyhrát svůj jediný grandslamový titul.
Dva ptáci tak vlastně docela přirozeně zapadají do jeho newyorské sbírky.
Tentokrát navíc incident neměl žádný dramatický dopad na výsledek. Medveděv Gorznyho porazil 6:1, 6:3, 7:5 a postoupil do třetího kola. Nastřílel čtrnáct es, většinu utkání kontroloval a až ve třetím setu mu americký outsider připravil výrazně těžší práci.
Největší problém druhého setu tak skutečně způsobili dva tvorové, kteří neměli vstupenku.
Gorzny přitom postupně začal favorita trápit mnohem víc
Aby ptáci úplně nepřekryli samotný tenis, stojí za připomenutí, že Sebastian Gorzny se po velmi nervózním začátku výrazně zlepšil. Američan nastoupil jako držitel divoké karty a hráč hluboko ve světovém žebříčku proti bývalému vítězi turnaje, což bylo v prvním setu vidět.
Medveděv ho vyhrál za pouhých 21 minut.
Ve třetím setu už ale Gorzny dokázal držet krok, dostal publikum do zápasu a za stavu 4:4 odvrátil čtyři brejkboly. Jedna z výměn měla 33 úderů a utkání najednou nevypadalo jako jednoduchá formalita.
Medveděv nakonec rozhodl brejkem za stavu 5:5 a zápas bez další dramatické komplikace doservíroval.
Žádný další pták už se do taktického vývoje utkání nezapojil.
Občas stačí nechat sport být absurdní
Na podobné situaci není potřeba hledat hlubokou symboliku. Neříká nic zásadního o formě Medveděva, budoucnosti tenisu ani fyzické náročnosti grandslamového kalendáře.
Je prostě legrační.
Profesionální sport dnes měří rychlost servisu, rotaci míče, pozici hráče a desítky dalších parametrů. Na stadionu sedí rozhodčí, používá elektroniku a prakticky každou spornou situaci upravuje detailní pravidlo.
Pak si dva ptáci vyberou přesně horní pásku sítě uprostřed rozehrané výměny a celý systém musí na několik sekund uznat, že příroda má vlastní program.
Medveděv přišel o bod, který už podle svého názoru skoro vyhrál. Rozhodčí měl podle pravidel právo výměnu zastavit a nakonec stejně vyhrál celý zápas bez ztráty setu.
Ptáci tedy US Open nerozhodli.
Pouze na chvíli připomněli, že ani grandslamový organizátor nedokáže naplánovat úplně všechno.
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Zdroje: Reuters – Medvedev brushes aside Gorzny after birds ruffle his feathers [1], US Open – Daniil Medvedev dismisses American Sebastian Gorzny in 2026 US Open Round 2 [2].