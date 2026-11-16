Klasická francouzská manikúra už není jedinou volbou. Ženy zkoušejí sirupové nehty i efekt polární záře

Manikúra se v posledních letech proměnila v samostatnou oblast kosmetických trendů. Zatímco dříve se většina žen rozhodovala především mezi jednobarevným lakem a francouzskou manikúrou, dnes existuje mnohem více možností.
Výraznou roli hrají průsvitné materiály, jemné třpytivé pigmenty a laky, které vytvářejí dojem hloubky. Některé techniky přitom působí velmi nenápadně a hodí se i pro ženy, které běžně dávají přednost přirozenému vzhledu nehtů.
Sirupové nehty připomínají průsvitné sklo
Takzvaná syrup manicure pracuje s jemnými, částečně průhlednými odstíny. Výsledkem je lesklý povrch, který může připomínat barevné sklo nebo tenkou vrstvu sirupu.
Nejčastěji se používají růžové, broskvové, béžové nebo jemně červené tóny. Barva se nanáší v tenkých vrstvách, díky čemuž lze postupně měnit její intenzitu.
Tento styl může být vhodný také pro kratší nehty. Nepotřebuje výrazné zdobení a jeho hlavní předností je čistý, lesklý vzhled.
Efekt polární záře pracuje s odlesky
Odlišně působí manikúra inspirovaná polární září. Využívá speciální pigmenty nebo povrchové úpravy, které při různém osvětlení mění svůj vzhled.
Na nehtech se mohou objevovat jemné zelené, růžové, modré nebo fialové odlesky. Výsledný efekt závisí na podkladové barvě i použitém pigmentu.
Pokud je základem světlý odstín, může manikúra působit velmi jemně. Na tmavším podkladu naopak vyniknou kontrastní odlesky.
Krátké nehty mohou vypadat stejně upraveně
Módní inspirace často ukazují dlouhé nehty s výrazným zdobením, ale podobné barevné efekty lze využít také na kratší délce.
Pro každodenní nošení mohou být krátké nehty praktičtější, zejména pokud člověk často pracuje rukama nebo potřebuje pohodlně používat klávesnici.
Důležitější než samotná délka je správná úprava nehtové ploténky a okolní pokožky. Při domácí manikúře není vhodné nehty nadměrně obrušovat nebo násilně odstraňovat kůžičku.
Pozor na nesprávné používání gelových výrobků
Některé moderní techniky využívají gelové laky a speciální vytvrzovací lampy. Tyto výrobky však vyžadují správný postup a dodržování pokynů výrobce.
Nevytvrzené gelové přípravky mohou při kontaktu s pokožkou vyvolat alergickou reakci. Proto je důležité používat vhodné produkty a zabránit jejich kontaktu s okolní kůží.
Ženy, které nechtějí podstupovat gelovou manikúru, mohou některé podobné efekty vyzkoušet také pomocí běžných laků.
Výběr manikúry by se měl řídit především osobním vkusem, životním stylem a stavem přírodních nehtů. Výrazné zdobení není nutností. Někdy může působit nejlépe právě jednoduchá barva s jemným leskem.
Vogue, People, Cosmopolitan