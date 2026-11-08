Skořicové nehty se staly podzimním trendem. Jemný lesk jim dodá elegantnější vzhled

Nehtové trendy se během roku mění rychleji než většina ostatních kosmetických doporučení. Zatímco léto patří světlým a zářivým barvám, na podzim se vracejí tlumenější hnědé a červené tóny. Letos mezi nimi vyniká skořicová. Je teplejší než klasická béžová a jemnější než tmavě vínová. Na rukou působí upraveně a dá se kombinovat s běžným oblečením i zlatými šperky. Její výhodou je také to, že nemusí být doplněna kamínky ani složitými vzory.
Skořicová může být světlá i téměř měděná
Pod označením skořicová se skrývá několik barevných odstínů. Některé laky jsou světle hnědé s jemným oranžovým podtónem, jiné se blíží červenohnědé nebo měděné. Na krátkých nehtech může jemnější varianta působit velmi přirozeně. Delší nehty naopak dají více prostoru tmavším a výraznějším barvám. Odstín se navíc mění podle světla a přirozené barvy pokožky. Před nákupem proto pomůže vyzkoušet lak na vzorníku nebo alespoň porovnat více fotografií jeho skutečného použití.
Skořicová se dobře kombinuje s oblečením v barvě smetany, tmavé kávy nebo lesní zelené. V podzimním šatníku tak nenaráží na tolik barevných kombinací jako například ostrá růžová. Není nutné, aby lak přesně odpovídal kabelce nebo botám. Stačí, když zapadá do celkového teplého barevného ladění. Stejně tak může fungovat jako jediný výraznější detail u jinak jednoduchého oblečení. Právě proto se objevuje nejen v nápadných zdobených verzích, ale i v klasické jednobarevné manikúře.
Jemný odlesk přidá hloubku bez zdobení
Vedle hladké lesklé vrstvy jsou oblíbené také laky s drobným měděným či zlatavým třpytem. Světlo se na nich odráží jinak než na běžné jednobarevné ploše a vytváří pocit větší hloubky odstínu. Pro decentní vzhled ale není potřeba použít silně metalický lak. Často stačí jemný třpyt nebo kvalitní lesklý vrchní nátěr. U tmavších skořicových barev je vhodné nanášet tenčí vrstvy, aby lak zasychal rovnoměrně. Výrazné zdobení pak může zůstat pouze na jednom nehtu, pokud chce žena manikúru o něco oživit.
I drahý lak bude působit neupraveně, pokud se začne olupovat nebo zůstane nanesený na okolní pokožce. Před lakováním se proto vyplatí upravit délku a tvar nehtů. Pomoci může i průhledná podkladová vrstva, která vytvoří rovnoměrnější povrch. U gelových výrobků je nutné dodržovat postup výrobce a nepoužívat je stejně jako běžné laky. Šetrná péče o pokožku kolem nehtů je důležitá zejména během chladných měsíců. Právě jednoduchá jednobarevná manikúra pak může působit elegantně i bez návštěvy salonu.
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