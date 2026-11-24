Lék na pokročilou rakovinu slinivky získal registraci v EU. Studie ukázala lepší možnosti léčby
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Ilustrační fotografie lékařské konzultace; zobrazené osoby nejsou účastníky popsaných studií. Foto: DC Studio / Magnific.Zdroj: Magnific
Článek byl publikován 24.11.2026 12:13
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