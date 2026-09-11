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Výsledky FP2 VC Španělska: Norrise zastavila technika

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Dennívýzva
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Úvodní trénink v Madridu ovládly Mercedesy pronásledované Ferrari. Ukázala se velká náročnost na pneumatiky, speciálně na levou přední. Jak probíhala druhá hodina programu v metropoli Španělska?
Výsledky FP2 VC Španělska: Norrise zastavila technika

Výsledky FP2 VC Španělska: Norrise zastavila technika

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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