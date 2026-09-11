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De la Rosa chválí Strolla: Je super rychlý a neporazitelný

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Lance Stroll patří mezi piloty, kteří mají se svým týmovým kolegou jednu z nejhorších bilancí. Kanaďanovo trápení je často vidět zejména v kvalifikaci, ve které na Fernanda Alonsa jednoznačně nestačí.
De la Rosa chválí Strolla: Je super rychlý a neporazitelný

De la Rosa chválí Strolla: Je super rychlý a neporazitelný

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