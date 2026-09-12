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Mobil zůstane v kapse čím dál častěji. Google a Samsung chystají brýle s AI, které převezmou jeho práci

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Google a Samsung letos na podzim vypustí první chytré brýle s AI Gemini. Místo displeje telefonu poslouží hlas, kamera a reproduktory v obroučkách.
Chytré brýle, Google a Samsung, s AI

Chytré brýle, Google a Samsung, s AI

Zdroj: Gentle Monster
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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