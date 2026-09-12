Mobil zůstane v kapse čím dál častěji. Google a Samsung chystají brýle s AI, které převezmou jeho práci

Představte si běžné ráno: budík, káva, cesta do práce. Během té cesty dnes průměrný člověk sáhne po telefonu desítkykrát, zkontroluje směr, přečte notifikaci, odpoví na zprávu, ověří počasí. Právě tyhle drobné „mikrointerakce“ chtějí Google a Samsung přesunout z displeje smartphonu do brýlí, které vypadají jako obyčejné obroučky. Projekt se jmenuje Intelligent Eyewear, běží na platformě Android XR a jeho mozkem je AI asistent Gemini. Na konferenci Google I/O 19. května 2026 obě firmy ukázaly první dva designy, v červenci na Galaxy Unpacked v Londýně přidaly další dva rámy a potvrdily, že audio varianta brýlí zamíří na vybrané trhy letos na podzim. Mobil z kapsy úplně nezmizí, Samsung sám brýle označuje za jeho doplněk, ne náhradu. Ale ruka pro něj bude sahat výrazně méně často.
Co přesně brýle umí a proč kvůli nim necháte telefon být
V obroučkách sedí kamera, mikrofony a open-ear reproduktory. Gemini se aktivuje hlasem nebo dotykem na nožičce. Potvrzené scénáře použití zahrnují:
- Navigaci, hlasové pokyny odbočka po odbočce, bez koukání na mapu.
- Překlady v reálném čase, mluvené řeči i textu na cedulích a jídelních lístcích.
- Zprávy a hovory, příjem, diktování odpovědí, shrnutí konverzací.
- Focení a video, stačí říct nebo ťuknout, snímek jde rovnou do galerie.
- Akce v aplikacích, objednání jízdy, přidání události do kalendáře, příprava objednávky.
Klíčové je, že nejde o jeden velký „mobilní úkol“, ale o desítky krátkých momentů denně, kdy dnes odemykáte telefon na pět sekund. Brýle tuhle třecí plochu odstraňují: informace přijde do ucha, odpověď odejde hlasem, ruce zůstanou volné. Samsung v rozhovoru pro Samsung Newsroom výslovně říká, že cílem není telefony nahradit, ale dostat AI i mimo displej.
Audio brýle jako první, displej v čočce až později
Google od začátku komunikuje dvě větve produktu. Audio glasses, ty podzimní, nabídnou zvuk, hlas a kameru, žádný displej. Display glasses, tedy varianta s průhledným zobrazením přímo v čočce (navigační šipky, překladové titulky v zorném poli), zůstávají součástí plánu bez pevného termínu.
Pro první generaci to znamená, že brýle potřebují spárovaný telefon. Vývojářská dokumentace Android XR s tím počítá architektonicky, mobil slouží jako hostitel. Kompatibilita je přitom potvrzená nejen s Androidem, ale i s iPhonem, což je pro tuto kategorii nezvyklé.
Uvnitř obrouček tiká čip Snapdragon AR1 Gen 1 od Qualcommu, navržený přímo pro chytré brýle s podporou vizuálního vyhledávání a překladu v reálném čase. Výdrž baterie Samsung udává na až 9 hodin aktivního používání včetně náročnějších scénářů, jako je Gemini a natáčení videa. Nabíjecí pouzdro přidá více než sedm plných dobití, to je na celodenní nositelné zařízení solidní číslo, srovnatelné nebo lepší než 8 hodin u Ray-Ban Meta druhé generace.
Módní značky místo technologického vzhledu
Google si vzal poučení z éry Google Glass. Tentokrát nesází jen na technologii, ale i na to, aby brýle vypadaly jako brýle. Partnerem je jihokorejský módní dům Gentle Monster a americká optická značka Warby Parker, známá svými dioptrickými obroučkami. James Choi ze Samsungu v rozhovoru přímo říká, že uživatel má mít pocit, že nosí normální brýle, lehké, tenké, v různých stylech a barvách.
Warby Parker přidává i praktickou expertizu: dioptrická skla. To je detail, který Meta u Ray-Banů řeší omezeně a Apple u Vision Pro vůbec, ten je ostatně úplně jiná kategorie. Plnohodnotný headset za zhruba 87 000 Kč s výdrží kolem 2,5 hodiny na externí baterii nemá s celodenními brýlemi společného víc než slovo „nositelný“.
Česko zatím zůstává stranou
Tady je potřeba být upřímný: Samsung Newsroom ČR 22. července 2026 napsal přímo, že v České republice brýle k dostání nebudou. Oficiální cena nepadla ani globálně, firmy stále mluví jen o „vybraných trzích“ a „nadcházejících měsících“. Registrační stránky zatím běží u Warby Parker a Gentle Monster, takže cena i prodejní kanály se podle nás objeví těsně před startem podzimního prodeje.
Co se týče češtiny, technologický základ existuje: Gemini funguje česky, Gemini Live mluví česky od ledna 2025 a Google Translate Live češtinu podporuje. Jenže veřejné potvrzení, že první brýle nabídnou češtinu napříč všemi hlasovými funkcemi, zatím chybí. Je to technicky pravděpodobné, ale ne oficiálně slíbené.
Není to konec telefonu. Je to konec neustálého sahání po něm
Největší posun, který brýle od Googlu a Samsungu přinášejí, není „život bez mobilu“. Je to život, ve kterém telefon zůstane v kapse při desítkách drobných úkonů, které dnes rozbíjejí soustředění, rozhovor nebo procházku. Navigace do ucha místo očí na mapě. Překlad rovnou při rozhovoru místo hledání aplikace. Odpověď na zprávu hlasem místo psaní palcem.
Až brýle na podzim dorazí na první trhy, ukáže se, jestli je lidé skutečně budou chtít nosit celý den. Technologie je připravená. Otázka zní, jestli je připravený i nos.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík