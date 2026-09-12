Dwight Howard ukončil kariéru. Vydrželo mu to půl roku – teď jde ve čtyřiceti hrát do Gruzie

Dwight Howard letos v březnu oznámil, že je konec. Po dvaceti letech profesionálního basketbalu prý sundává Supermanovu pláštěnku, chce se věnovat rodině a předávat zkušenosti další generaci. Důchod mu vydržel přibližně půl roku.
Čtyřicetiletý člen Basketbalové síně slávy podepsal smlouvu s Black Fortress Tbilisi, klubem z Gruzie, který po postupu čeká první sezona v nejvyšší domácí soutěži. Howard by se k týmu měl připojit v říjnu. A protože se narodil v Atlantě, dokázal svůj návrat oznámit přesně způsobem, který si podobná situace zaslouží. Míří do Georgie. Jen ne do té Georgie, odkud pochází.
„Georgia, jedu.“ Jen o nějakých deset tisíc kilometrů jinam
Howard ve svém oznámení nejprve napsal, že vyráží do Georgie, a vzápětí vysvětlil, že nemyslí domovskou Atlantu v americkém státě Georgia. Cílem je Tbilisi. Zatímco jeho březnové oznámení znělo jako definitivní tečka, zářijová verze Howarda už působí mnohem víc jako člověk, který jednoduše zjistil, že bez basketbalu ještě být nechce.
Black Fortress je navíc pro podobný návrat docela zvláštní destinace. Klub patří mezi nové projekty gruzínského basketbalu a po vítězství ve druhé úrovni postoupil do Superligy. Howard se tak nestává drahou posilou evropského giganta, který chce vyhrát Euroligu. Přichází jako největší jméno týmu, jenž teprve vstupuje mezi domácí elitu.
Od Orlanda a Lakers přes Tchaj-wan až do Tbilisi
Kdyby Howard skončil po poslední sezoně v NBA, jeho kariéra by měla poměrně tradiční závěr.
Jednička draftu 2004 strávila v lize osmnáct sezon, osmkrát se dostala do All-Star Game, třikrát za sebou získala cenu pro nejlepšího obránce NBA a v roce 2009 dovedla Orlando Magic až do finále. V roce 2020 pak s Los Angeles Lakers konečně získal titul. Poslední sezonu v NBA odehrál v ročníku 2021/22. Pak ale začala mnohem méně předvídatelná část kariéry.
Howard zamířil na Tchaj-wan, hrál na Filipínách, účastnil se turnajů v Dubaji a nastupoval také v BIG3. Místo pokusu udržet se za každou cenu na konci lavičky některého týmu NBA začal basketbal vozit po světě. Teď poprvé přidá Evropu. A nikoli Madrid, Istanbul nebo Atény. Tbilisi.
Do Síně slávy vstoupil dřív, než skutečně skončil
Na Howardově návratu je zvláštní ještě jedna věc. V roce 2025 byl uveden do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Takové ocenění obvykle definitivně přesouvá sportovce z aktivní kariéry do historie. Howard byl oslavován za výkony z Orlanda, za dominantní obranu i za kariéru, která už měla uzavřený tvar.
Potom v březnu 2026 oznámil konec basketbalu úplně. A v září podepsal další profesionální smlouvu. Technicky tedy vznikla poměrně neobvyklá situace: člen Síně slávy se vrací do aktivního profesionálního basketbalu poté, co už stihl absolvovat i vlastní sportovní pohřeb.
Howard navíc ve čtyřiceti nepůsobí, že by návrat chápal jako nostalgické hostování na jeden slavnostní večer. Mluví o říjnovém startu, o energii pro nový klub a o pokračování své mezinárodní cesty.
Možná Howard nikdy nepotřeboval skončit. Jen změnit definici kariéry
Po jeho odchodu z NBA se několikrát objevovaly spekulace o návratu do ligy. Howard sám dával najevo, že se stále cítí schopný hrát. Žádná dlouhodobá nabídka z NBA ale nepřišla. Místo čekání si postupně vytvořil úplně jiný model kariéry.
Nemusí hrát největší soutěž světa. Nemusí dokazovat, že je pořád stejným centrem, který kdysi blokoval přes dvě střely za zápas a sbíral doskoky po patnácti.
Stačí mu místo, kde ještě může hrát. A zjevně také trochu cestovat. Proto jeho návrat do Gruzie působí méně jako zoufalý pokus vrátit čas a víc jako pokračování něčeho, co začalo už po odchodu z Lakers.
Dwight Howard už nemá kariéru postavenou kolem NBA. Má basketbalové turné. V březnu ho chtěl ukončit. V září zjistil, že mu ještě jedna zastávka chybí.
A pokud někdo čekal, že čtyřicetiletý Superman po vstupu do Síně slávy definitivně pověsí plášť na hřebík, Tbilisi právě dostalo jinou zprávu.
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Zdroje: New York Post – Dwight Howard joining team overseas months after announcing retirement [1], Yahoo Sports – Former Lakers champion finds new team months after announcing retirement [2], RealGM – Dwight Howard joins Black Fortress Tbilisi [3], Marca – El curioso destino de Dwight Howard tras anunciar que jugará en la otra Georgia [4].