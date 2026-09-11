Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

První slova puristy Verstappena na Madring: Ech, nevím

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Max Verstappen se po prvním dni programu v Madridu prezentoval jako purista poté, co přiznal, že ho nová trať příliš neoslovila a má raději ty tradičnější.
První slova puristy Verstappena na Madring: Ech, nevím

První slova puristy Verstappena na Madring: Ech, nevím

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
De la Rosa chválí Strolla: Je super rychlý a neporazitelný
De la Rosa chválí Strolla: Je super rychlý a neporazitelný
Výsledky FP2 VC Španělska: Norrise zastavila technika
Výsledky FP2 VC Španělska: Norrise zastavila technika

Úvodní trénink v Madridu ovládly Mercedesy pronásledované Ferrari. Ukázala se velká náročnost na...

Museli to udělat přesně v den výročí 11. září? Je to nevhodné
Museli to udělat přesně v den výročí 11. září? Je to nevhodné

Williams vytáhl na premiérový víkend v Madridu retro lakování, kterým si připomíná éru ze začátku...

Výsledky FP1 VC Španělska: Mercedesy mají double, levá pneumatika trpí
Výsledky FP1 VC Španělska: Mercedesy mají double, levá pneumatika trpí

Madrid se dočkal. Formule 1 oficiálně začala psát novou kapitolu své historie v metropoli Španělska. Před...

Penalizaci chceme odložit, potvrdil Russell: Mluví se až o říjnu
Penalizaci chceme odložit, potvrdil Russell: Mluví se až o říjnu

Andrea Kimi Antonelli zvládl po trestu za výměnu pohonné jednotky na domácí Velké ceně rozdrtit celé pole a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.