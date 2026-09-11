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Kvalifikace F2 coby fraška: Nový Madring diskvalifikoval sám sebe

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Historicky první kvalifikační session na Madringu na kraji Madridu byla třikrát přerušena a nesčetněkrát byly časy škrtnuty pro nedodržení hranic namalovaných na asfaltu. Suma-sumárum se tato lokalita prokázala jako špičkového sportu nehodna. V tomto Tohuwabohu zajel nejrychleji a na nedělní pole position Švéd Dino Beganovic, favorité Camara a Tsolov budou startovat z míst 3 a 5.
Formule 2

Formule 2

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