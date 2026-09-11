Kvalifikace F2 coby fraška: Nový Madring diskvalifikoval sám sebe

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Kvalifikace F2 coby fraška: Nový Madring diskvalifikoval sám sebePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Historicky první kvalifikační session na Madringu na kraji Madridu byla třikrát přerušena a nesčetněkrát byly časy škrtnuty pro nedodržení hranic namalovaných na asfaltu. Suma-sumárum se tato lokalita prokázala jako špičkového sportu nehodna. V tomto Tohuwabohu zajel nejrychleji a na nedělní pole position Švéd Dino Beganovic, favorité Camara a Tsolov budou startovat z míst 3 a 5.
Formule 2
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Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →
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