Tak tohle by Čecha nenapadlo. Bytovou krizi vyřešil brazilský senior svérázně a teď ho obdivuje celý svět

Když peníze nestačí na cihly
Představte si situaci, kdy celý život pracujete rukama, ale ve chvíli, kdy potřebujete střechu nad hlavou, zjistíte, že na tradiční stavební materiál prostě nemáte. Přesně v takové situaci se ocitl Jovino, bývalý zedník z brazilského města Sorocaba ve státu São Paulo. Místo rezignace však přišlo něco, co málokdo čeká od člověka v důchodu – odvaha experimentovat s materiálem, který ostatní denně vyhazují do koše.
Jovino měsíce pozoroval, jak lidé kolem něj nakupují trvanlivé mléko v kartonových obalech a pak je bez přemýšlení vyhazují. V hlavě se mu zrodil plán. Co kdyby tyto obaly nemusely skončit jako odpad? Co kdyby mohly posloužit něčemu většímu? Rozhodnutí bylo jasné – začal je sbírat. Systematicky, vytrvale, den za dnem.
Osm měsíců sběru a tisíce krabic
Během přibližně osmi měsíců nasbíral Jovino více než 4 000 prázdných obalů od mléka. Nebyl to chaotický sběr – každý kus musel být čistý, suchý a použitelný. Jovino věděl, že pokud má jeho vize fungovat, nemůže si dovolit podcenit přípravu. Jeho zkušenosti ze stavebnictví mu říkaly, že vícevrstvá konstrukce těchto obalů – papírový karton, polyethylen a tenká hliníková vrstva – není jen ochrana potravin. Je to materiál navržený tak, aby odolával vlhkosti, světlu i vzduchu.
Když měl dostatek obalů, pustil se do díla. Výsledkem byla stavba o rozloze přibližně 50 čtverečních metrů se dvěma místnostmi. Dům nebyl postaven výhradně z kartonů – ty sloužily jako výplň stěn a pomohly dramaticky snížit množství klasického materiálu. Jovino je překryl maltou a omítkou, aby je izoloval před deštěm, vlhkostí a slunečním zářením. Nebyla to improvizace, ale promyšlená konstrukce člověka, který celý život stavěl.
Odhad, který zní neuvěřitelně
Když brazilská televize v roce 2010 natáčela o Jovinově domě reportáž, přizvala k posouzení stavby inženýra. Ten po prohlídce uvedl něco, co mnohé překvapilo:
Při správných podmínkách a řádné údržbě může mít tato konstrukce životnost až přibližně jedno století.
Nejde o garantovanou životnost ani o výsledek dlouhodobého testování – je to odborný odhad založený na vlastnostech použitých materiálů a způsobu jejich zpracování.
Klíčem k dlouhověkosti je ochrana před vlhkostí. Papírové vrstvy v obalech jsou sice odolné díky kombinaci s polyethylenem a hliníkem, ale dlouhodobé působení vody by konstrukci zničilo. Proto Jovino vsadil na důkladnou izolaci a omítku. V době, kdy média informovala o jeho domě, měl připravených dalších přibližně 1 000 obalů – plánoval rozšíření. Nebyl to pro něj experiment, ale funkční způsob, jak si pomoci v situaci, kdy byl klasický materiál nedostupný.
Příběh Jovinovy stavby se poprvé dostal do médií před více než šestnácti lety. V roce 2026 se však znovu vrátil do pozornosti veřejnosti, tentokrát s ještě větším ohlasem. Ukazuje, že tisíce kusů odpadu mohou dostat druhý život – a to doslova jako součást domova. Není to univerzální návod pro každého, kdo chce stavět levně. Je to však důkaz, že s odborností, trpělivostí a trochou odvahy lze najít řešení tam, kde jiní vidí jen problém.
Zdroje článku: production.depo.ba, m.dailyadvent.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá