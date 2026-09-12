Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Tak tohle by Čecha nenapadlo. Bytovou krizi vyřešil brazilský senior svérázně a teď ho obdivuje celý svět

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když brazilský důchodce zjistil, že nemá peníze na klasické cihly ani tvárnice, porozhlédl se po jiném materiálu. Výsledek překvapil i odborníky.
Tak tohle by Čecha nenapadlo. Bytovou krizi vyřešil brazilský senior svérázně a teď ho obdivuje celý svět

Tak tohle by Čecha nenapadlo. Bytovou krizi vyřešil brazilský senior svérázně a teď ho obdivuje celý svět

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Jak moc se vyplatí solární panely? Spočítali jsme to a odpověď je jednoznačná
Jak moc se vyplatí solární panely? Spočítali jsme to a odpověď je jednoznačná
Ani paprika, ani cibule. Tradičnímu guláši dodá výjimečnou chuť úplně jiná surovina
Ani paprika, ani cibule. Tradičnímu guláši dodá výjimečnou chuť úplně jiná surovina

Hustý guláš s měkkým masem a bohatou omáčkou není jen o cibuli a paprice. Existuje jedna surovina, která...

Jak skutečně vypadali a žili Vikingové. Nevěřte Hollywoodu, filmy jsou celé špatně
Jak skutečně vypadali a žili Vikingové. Nevěřte Hollywoodu, filmy jsou celé špatně

Špinavý obr s rohatou helmou, který touží jen po krvi. Takhle si typického Vikinga představuje celý svět....

Berou přes 350 000 Kč měsíčně. Přesto v Česku tito zaměstnanci zoufale chybí
Berou přes 350 000 Kč měsíčně. Přesto v Česku tito zaměstnanci zoufale chybí

Soudci v Česku patří mezi nejlépe placené profese. Přesto se mladí právníci do taláru nehrnou a průměrný...

Ani plavání, ani chůze. Pro seniory je úplně nejzdravější úplně jiný druh pohybu
Ani plavání, ani chůze. Pro seniory je úplně nejzdravější úplně jiný druh pohybu

S přibývajícím věkem už nejde jen o to, kolik kilometrů člověk ujde nebo odplave. Mnohem důležitější je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.