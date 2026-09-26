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Vémola se dnes vrací do klece. Kde sledovat OKTAGON 94 živě?

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Karlos Vémola se dnes ve Frankfurtu vrací z důchodu proti neporaženému Fredericu Vosgrönemu. OKTAGON 94 startuje v 18:00 a českým fanouškům nabízí několik možností, jak celý turnaj sledovat.
Vémola se dnes vrací do klece. Kde sledovat OKTAGON 94 živě?

Vémola se dnes vrací do klece. Kde sledovat OKTAGON 94 živě?

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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