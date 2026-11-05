Vémola má soupeře na Oktagon 100 v O2 areně. Potrava z Polska, reagují fanoušci na zápas s Narkunem

Pod oznámením nového zápasu Karlose Vémoly se komentáře shodly na jednom: Polák je jen jméno na plakát. „Potrava z Polska,“ napsal podle serveru Fights.cz jeden z nich. Jiný sliboval jednoduché vítězství, další měl plné zuby i toho, že se o Vémolovi vůbec mluví. Tomasz Narkun přitom v té době nebyl ani měsíc po zápase, ve kterém uškrtil českého vyzyvatele. Redakce MMAmagu proto otevřela jeho zápasovou kartu i oficiální materiály Oktagonu a čísla s hospodským soudem úplně neladí.
Komentáře pod oznámením si vítěze zvolily samy
Zápas je na oficiální kartě turnaje OKTAGON 100: Prague, který česko-slovenská organizace Oktagon chystá na 29. prosince 2026 v pražské O2 areně se začátkem v 17:00. Vémola a Narkun jsou na ní vedení v hlavní části programu, bez označení titulového zápasu. Jubilejní stovka má podle pořadatele uzavřít deset let organizace a celou sezonu 2026.
Trojici komentářů, ze kterých se stal soundtrack celé věci, cituje Fights.cz v článku z 5. listopadu 2026; jejich znění tak vychází z citace tohoto serveru, ne z původního vlákna pod oznámením. „Jednoduché vítězství pro Karlose,“ napsal podle serveru Milan Bauer. „Potrava z Polska,“ dodal Jiří Starý a Miroslav Šašinka přidal verdikt „Běžte už s tím Vémolou do p*dele“. Jeden tábor tedy čeká exhibici, zatímco druhý nechce slyšet ani jméno.
Vémola je bývalý šampion Oktagonu ve střední i polotěžké váze. Narkun byl podle polské organizace KSW jejím nejdéle vládnoucím šampionem, titul polotěžké váhy získal v říjnu 2015 a pětkrát ho obhájil. Jeho zápasová karta přitom vypadá jinak než komentáře: 16 z 22 výher uzavřel škrcením nebo pákou.
Čísla Poláka, kterého si fanoušci odbyli jednou větou
Narkun má podle Sherdogu bilanci 22 výher a 7 porážek, z toho 16 výher získal submisí. To je 73 % jeho vítězství. Vémolův oficiální profil u Oktagonu uvádí bilanci 39–9 a 73% podíl ukončení, postavený hlavně na zápasnickém základu.
Redakce MMAmagu si ze záznamů Sherdogu a z profilů Oktagonu spočítala, kolik čistého času oba muži strávili v kleci při svých posledních zápasech. Vzorec je jednoduchý: dokončená kola krát 5:00 plus čas ukončení.
|Zápas a datum
|Výsledek
|Čistý čas v kleci
|Narkun vs. Škvor, 17. 10. 2026
|výhra submisí, 1. kolo, 2:29
|2:29
|Vémola vs. Vosgröne, 26. 9. 2026
|výhra TKO, 2. kolo, 4:50
|9:50
|Narkun vs. Poppeck, 11. 4. 2026
|prohra na body, 3 kola
|15:00
Čistý čas neříká nic o kvalitě soupeře ani o tom, jak zápas dopadne. Měří jen, jak dlouho podle evidovaného oficiálního výsledku trval. Společného soupeře mají jednoho: Brazilce Henriqueho da Silvu, kterého Vémola porazil na body 27. července 2019 a který Narkuna v roce 2022 knokautoval kopem 28 sekund po začátku druhého kola. MMA matematika ale nikdy nikomu nic nepředpověděla.
Ještě na jaře se přitom Narkun v žebříčku Oktagonu krčil až na šestém místě.
Půl roku stačilo, aby se z poraženého stal soupeř pro Vémolu
Vstup do Oktagonu mu vyšel naprázdno. 11. dubna 2026 prohrál na body s Alexanderem Poppeckem a vypadal jako jméno z archivu KSW. 17. října 2026 ale v Karlových Varech nastoupil proti Danielu Škvorovi, kterého organizace před turnajem vedla jako dvojku polotěžké váhy, a uškrtil ho za 2:29. Podle Fights.cz si tím vysloužil výzvu od Vémoly.
Redakce MMAmagu porovnala dvě verze oficiálního žebříčku Oktagonu. V preview karlovarské karty z 16. října 2026 je Narkun šestkou divize, v žebříčku aktualizovaném 23. října 2026 už trojkou. Mezi oběma dokumenty leží jediný zápas. Pořadí platí k 5. listopadu 2026 a do turnaje se může změnit.
Na jubilejní kartě ale tenhle duel nese jiné označení, než jaké by mu fanoušci dali.
Co Oktagon ve skutečnosti napsal na kartu
Z oficiální karty, kterou redakce MMAmagu prošla řádek po řádku, plyne, že hlavní zápas večera patří titulovému souboji střední váhy mezi Jotkem a Muradovem. Vémola proti Narkunovi je veden v hlavní části programu jako zápas polotěžké váhy, bez poznámky o titulu nebo o eliminátoru. Na kartě je k 5. listopadu 2026 i titulový duel v pravidlech Stand & Bang mezi Hálou a Lengálem; do 29. prosince 2026 se složení programu může změnit.
V polotěžké divizi je k 23. říjnu 2026 šampionem Machmud Muradov, jedničkou Will Fleury, Vémola dvojkou a Narkun trojkou. Fleury s Muradovem se přitom už potkali: podle profilu Oktagonu vzal Muradov v srpnu 2026 zápas na krátké oznámení a Fleuryho ukončil ve druhém kole. Oktagon nikde neoznámil, že by vítěz prosincového duelu šel o pás.
Vítěz tedy získá hlavně argument, ne garanci titulové šance. Pro Narkuna by porážka znamenala bilanci jedné výhry a dvou proher v Oktagonu, Vémola by ztratil náskok, který mu žebříček zatím dává. Zbývá otázka, jestli má posměch pod oznámením vůbec nějakou oporu.
Posměch je zadarmo, škrcení ne
KOMENTÁŘ Oktagon zápas potvrdil a známky byly rozdané dřív, než se oba muži postaví na váhu. Odbýt Narkuna jako výplň jubilejní karty je pohodlné. Jenže to neobstojí.
Bojovník, který uzavřel 16 z 22 výher submisí a posledního soupeře uškrtil za 2:29, není kategorie potrava. Proti tomu stojí tři věci: Vémola je doma, v žebříčku o příčku výš a Narkun v Oktagonu už jednou prohrál. Žebříček ale nikoho neuškrtil a dubnové zaváhání Narkun v říjnu překryl tím nejrychlejším možným způsobem, jakým to v kleci jde.
Kdo mluví o jednohubce, ať počítá s tím, že tahle má zuby. Jak to 29. prosince 2026 v O2 areně dopadne, neví nikdo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka