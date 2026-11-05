Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vémola má soupeře na Oktagon 100 v O2 areně. Potrava z Polska, reagují fanoušci na zápas s Narkunem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden komentář pod oznámením udělal z bývalého šampiona KSW jednohubku. Jenže muž, který koncem prosince přijede do O2 areny, uškrtil posledního soupeře za dvě a půl minuty.
Vémola má soupeře na Oktagon 100 v O2 areně. Potrava z Polska, reagují fanoušci na zápas s Narkunem

Vémola má soupeře na Oktagon 100 v O2 areně. Potrava z Polska, reagují fanoušci na zápas s Narkunem

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:11

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Suarez prohrála poprvé v kariéře a popsala, co jí porážka dala. Teď chce titul a vysvětlila, proč by měla být další na řadě
Suarez prohrála poprvé v kariéře a popsala, co jí porážka dala. Teď chce titul a vysvětlila, proč by měla být další na řadě
Walker přešel do těžké váhy a hned předvedl KO kolenem. Teď má na druhý zápas soupeře ze šestého místa žebříčku UFC
Walker přešel do těžké váhy a hned předvedl KO kolenem. Teď má na druhý zápas soupeře ze šestého místa žebříčku UFC

Johnny Walker si do těžké váhy koupil lístek do nejnižšího patra. Výtah ho vyvezl rovnou nahoru, k soupeři,...

Szabová vyhrála debut v UFC a hned se posunula v žebříčku. Stále nemá na kontě jedinou porážku
Szabová vyhrála debut v UFC a hned se posunula v žebříčku. Stále nemá na kontě jedinou porážku

Lucia Szabová v Las Vegas ukončila první zápas v UFC ve 3. kole a zůstala bez porážky. U jejího jména se ve...

Diego vzdal zápas po jediném kopu od Muradova a popsal následky. Pak vysvětlil, proč ho před turnajem provokoval
Diego vzdal zápas po jediném kopu od Muradova a popsal následky. Pak vysvětlil, proč ho před turnajem provokoval

Šest soupeřů na jednoho a stopky, které se sotva rozběhly. Kop na lýtko vzal Diegu Kotlárovi zápas i pózu,...

Klein po tvrdém KO od Musayeva míří zpět do akce. Na PML 22 ho čeká Polák, který v Liberci přejel Brichtu
Klein po tvrdém KO od Musayeva míří zpět do akce. Na PML 22 ho čeká Polák, který v Liberci přejel Brichtu

V Bělehradě bylo hotovo ve 4:07 druhého kola. Na konci listopadu stojí Ľudovít Klein znovu na plakátu. A to...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.