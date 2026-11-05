Diego vzdal zápas po jediném kopu od Muradova a popsal následky. Pak vysvětlil, proč ho před turnajem provokoval

Kop, který na záznamu vypadá skoro nenápadně, a je hotovo. Jan Diego Kotlár se v pražské Nové Spirále neudržel na nohou ani několik desítek sekund, zvedl ruku a jeho zápas s Makhmudem Muradovem skončil. Předtím vyzýval, urážel a sliboval. Po turnaji si sedl k telefonu a mluvil úplně jinak: o respektu, o splněném přání a o svalu, který podle něj nevydržel. Redakce MMAmagu položila vedle sebe tři veřejné přepisy jeho vyjádření a otevřela i smlouvu, kterou k tomu večeru eviduje Registr smluv.
Noha řekla ne dřív, než stačil cokoli ukázat
Kop na lýtko nemíří na bradu, ale na nohu, o kterou se zápasník opírá. Stačí jeden přesný a opora zmizí. Kotlár po něm upadl a na zemi odklepal, shodně to popsaly FightBuzz i Top-Fight. Premiérový galavečer organizace G MMA, nového českého projektu na pomezí sportu a show, se konal 31. října 2026 v pražské Nové Spirále.
O zranění mluví Kotlár sám. „Že mi natrhl, roztrhl vlastně u lýtka sval celý,“ řekl ve videu, které přepsal server MMA Shorties. Je to jeho popis, ne lékařský nález. Z přehledu Cleveland Clinic k poranění lýtkového svalu, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že rozsah se posuzuje vyšetřením a často až magnetickou rezonancí.
Ze záznamu se tedy nedá určit, jestli šlo o úplné přetržení, částečné natržení, nebo o něco jiného. Mnohem zajímavější než samotný kop je ale to, co Kotlár řekl potom. A jak málo to připomínalo jeho vlastní slova z letní kampaně.
Po zápase zní Kotlár jako někdo úplně jiný
Koncem srpna 2026 vyzýval, koho mohl. „Čekám na vás, koniny… Konino, pojďte to s námi podepsat,“ znělo v jeho výzvě, kterou 28. srpna 2026 zachytil MMA Shorties. Tónem se tehdy netrápil. Po turnaji z něj nezbylo nic.
Ve videu Muradovovi děkuje za šanci, mluví o splněném přání postavit se bývalému zápasníkovi nejprestižnější světové organizace UFC a výraz konino vysvětluje jako součást děje, který měl zvednout čísla. Tři veřejné přepisy, DEEP MMA z 1. listopadu 2026, SportWin z 2. listopadu 2026 a MMA Shorties ze 4. listopadu 2026, se liší slovosledem, ne smyslem. Z toho plyne, že urážky nebyly skutečný beef, ale položka v rozpočtu pozornosti.
Kotlár zároveň přiznal, že neukázal prakticky nic, a přesto je na svůj nástup hrdý. Zbývá jedna věc, kterou promo slibovalo a realita nesplnila: že šest Kotlárů půjde na Muradova jako jeden muž.
Šest soupeřů, a stejně se to nestihlo roztáhnout na jedno kolo
Nešli. Nastupovali postupně, jeden po druhém, Diego jako druhý v pořadí. Reporty uvádějí rozpětí mezi 2 a necelými 3 minutami. Redakce MMAmagu si obě varianty z reportů rozpočítala na jednoho soupeře.
|Varianta údaje z reportů
|Počet soupeřů
|Průměr na jednoho
|Necelé 3 minuty (180 s)
|6
|30 s
|Kolem 2 minut (120 s)
|6
|20 s
|1 profesionální kolo (5:00)
|1
|5:00
Na jednoho soupeře tak vychází 20 až 30 sekund, zatímco jedno profesionální kolo trvá podle Unified Rules of MMA 5 minut. Proti komu to bylo: OKTAGON MMA na profilu Muradova uvádí bilanci 30 výher a osm porážek, pás šampiona v polotěžké váze a prozatímní titul ve střední váze, Sherdog k tomu navíc eviduje jeden zápas bez výsledku. V srpnu 2026 Muradov ukončil Willa Fleuryho technickým knockoutem ve druhém kole, 29. prosince 2026 ho čeká Krzysztof Jotko.
Jediné číslo z toho večera, které někdo opravdu schoval
ANALÝZA Otázka, kterou si po akci kladl skoro každý, zní: kolik si kdo za ty minuty odnesl. Ve veřejných stopách zůstal hlavně nájem prostoru. Smlouvu o krátkodobém podnájmu prostor Výstaviště Praha číslo ZA26-4096 otevřela redakce MMAmagu v Registru smluv: podnájem od 28. října do 1. listopadu 2026, akce 31. října od 14:00 do 23:00, u ceny je uvedené obchodní tajemství.
Tak to v tomhle byznysu chodí. Pozornost se měří, peníze se nezveřejňují a čísla vyplavou jen tehdy, když se to někomu hodí. Jediná část rozpočtu, kterou fanoušek vidí zadarmo, je trash talk. A ten si Kotlár sám popsal jako nástroj.
Muradov pokračuje ve sportovní linii a má před sebou další titulový večer. Kotlárovi zůstalo tvrzení o natrženém lýtku a historka, kterou bude vyprávět roky. Jeden kop mu vzal zápas i pózu. A ta póza byla jediná věc, kterou na tom večeru opravdu uměl prodat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek