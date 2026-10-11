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Verstappen a Lambiase: Emotivní moment v Singapuru

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Max Verstappen prozradil, že vítězství ve Velké ceně Singapuru mu přineslo také jeden mimořádný moment, na který bude dlouho vzpomínat.
Verstappen a Lambiase: Emotivní moment v Singapuru

Verstappen a Lambiase: Emotivní moment v Singapuru

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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