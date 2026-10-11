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Poměr sil se změnil: Podle Norrise je Red Bull nejrychlejším týmem

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McLaren má za sebou velmi komplikovaný víkend, protože monopostu chyběla výkonnost a trápení podtrhla také sobotní nehoda mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim.
Poměr sil se změnil: Podle Norrise je Red Bull nejrychlejším týmem

Poměr sil se změnil: Podle Norrise je Red Bull nejrychlejším týmem

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 19:16

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