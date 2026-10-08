Tuhle broušenou dózu na cukr z ČSSR shánějí sběratelé z Rakouska i Slovenska, zachovalý kus má cenu až 3 000 Kč

Ještě nedávno stála zastrčená v kredenci a nikdo jí nevěnoval pozornost. Broušená dóza na cukr, jakou měla doma skoro každá československá domácnost, dnes láká sběratele i za hranicemi. Jestli máte takovou po babičce, možná v ruce držíte víc než jen starou cukřenku. Jestli vaše patří mezi běžné kousky, nebo mezi ty vzácné, přitom rozhodují detaily, kterých si většina lidí ani nevšimne.
O české broušené sklo je zájem i za hranicemi
České sklo má ve světě zvuk, jaký málokterý jiný výrobek z našich zemí. V německy mluvících zemích se mu dodnes říká böhmisches Glas a bere se jako záruka kvality. Ručně broušený křišťál se kdysi objevoval na stolech evropských panovníků a svou prestiž si drží dodnes.
Právě proto po kouscích z dob Československa pátrají i zahraniční sběratelé. Mezi nejaktivnější patří zájemci z německy mluvících zemí, sklo ale míří i k sousedům do Rakouska a na Slovensko, kam ostatně patří jako společné dědictví jedné země. Staré české sklo se dnes draží po celém světě a nezřídka končí v zahraničních sbírkách.
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Teď to hlavní, kvůli čemu většina lidí starou dózu vytahuje ze skříně. Běžná broušená cukřenka, jakých se vyrobily statisíce, má dnes cenu spíš pár set korun. V bazarech bývají vystavené za sto až čtyři sta korun a leckdy o ně stejně nikdo nestojí.
Jinak je to u zachovalých a žádaných kousků. Nová ručně broušená cukřenka od české sklárny stojí v obchodě kolem tisíce až dvou tisíc korun a za opravdu pěkný starší kus v perfektním stavu dají sběratelé i kolem tří tisíc. Úplně jinou ligou jsou pak kompletní broušené soupravy nebo sklo prémiových značek, které se v aukcích vyšplhají na desítky tisíc korun i výš.
Orientační ceny podle typu kusu shrnuje následující tabulka:
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Typ kusu Orientační cena Běžná broušená cukřenka (na bazarech) sto až čtyři sta korun Nová ručně broušená cukřenka od české sklárny kolem tisíce až dvou tisíc korun Pěkný starší kus v perfektním stavu i kolem tří tisíc korun Kompletní soupravy nebo sklo prémiových značek (v aukcích) desítky tisíc korun i výš Proč je stav důležitější než stáří
Panuje představa, že čím je kousek starší a čím víc má brusu, tím je cennější. Praxe tomu ale neodpovídá. Vysokou cenu netáhne věk ani množství brusu, rozhoduje něco úplně jiného.
Tím hlavním je zachovalost. Kupující si potrpí na kusy úplně bez vady a stačí odražená patka, drobné naprasknutí nebo ztracená poklička, aby hodnota spadla na zlomek. Nejlépe se prodávají dózy, které přečkaly desetiletí bez jediného šrámu i s původním víčkem. Hodnotu zvedne také to, když se dochovala celá sada pohromadě a zůstal i obal, ve kterém se kdysi prodávala.
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S cenou pak hýbe původ kusu. Obraťte dózu vzhůru nohama a prohlédněte si její spodek. Hledáte značku výrobce, buď vyrytou, nebo vyleptanou přímo do skla, klidně i zbytek nalepeného papírového štítku. Taková stopa nejčastěji napoví, z které sklárny a z jaké kolekce dóza pochází.
Právě značka konkrétní sklárny na dně dózy často rozhoduje, jestli má kus sběratelskou hodnotu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejžádanější jsou výrobky věhlasných skláren a na samém vrcholu stojí karlovarský Moser, jemuž se přezdívá sklo králů. Samotné slovo Bohemia na dně ani křišťálový materiál sám o sobě ovšem ze staré cukřenky sběratelský poklad neudělají. Takového skla se vyrobily miliony kusů.
Jak poznat, jestli máte doma poklad
Takže co dělat dřív, než starou cukřenku pošlete do kontejneru nebo do bazaru? Dejte si na ni chvilku. Projděte spodek, okraje i pokličku a podobu kusu si zkuste dohledat v internetových přehledech dobového československého skla.
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Jednu věc ale nedělejte: neodhadujte cenu podle inzerátů. To, že si za ni někdo řekne vysokou částku, pořád nic neříká o tom, jestli se za ni reálně prodá. Mnohem víc prozradí skončené dražby, kde je vidět, za kolik podobné kousky nakonec opravdu změnily majitele. Teprve podle nich poznáte, jestli vaše dóza patří k běžným kusům, nebo k těm, po kterých sběratelé sahají.
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Zdroje: https://www.crystal-bohemia.cz/brousenesklo/eshop/7-1-DOZY-DOSE, https://www.eantik.cz/unikatni-doza-z-uranoveho-skla-adolf-matura-sklo-union-150661-p/, https://www.czechglassguide.cz/cs/lisovane-sklo/10.html, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/brousene-sklo-cena/, https://ceskeduchody.cz/magazin/za-socialismu-bylo-brousene-sklo-symbolem-luxusu-dnes-konci-v-krabicich-jeden-detail-muze-rozhodnout-ze-ma-dnes-cenu-desitek-tisic