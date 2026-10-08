Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Už nesvítí, ale mohou být radioaktivní. Staré vojenské hodinky klamou vzhledem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Radiový nátěr může přestat svítit, zatímco radioaktivita přetrvává. Muzejní hodinky Ingersoll a model rozpadu radia vysvětlují rozdíl i zásady zacházení se sbírkou.
Detektor Safecast bGeigie Nano a dva pohledy na historický letecký rychloměr Original Bruhn.

Detektor Safecast bGeigie Nano a dva pohledy na historický letecký rychloměr Original Bruhn.

Zdroj: Jan Helebrant / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:09

Reklama
Další články z Zbrojopis
49 dronů, jediný pulz. Pentagon vybral mikrovlnnou zbraň, která v testu vyřadila celý roj
49 dronů, jediný pulz. Pentagon vybral mikrovlnnou zbraň, která v testu vyřadila celý roj
Zavřete do atomové bomby živou slepici a dejte jí zrní na týden. Britský plán pro případ sovětské invaze nebyl vtip, ale zoufalé řešení mrazu
Zavřete do atomové bomby živou slepici a dejte jí zrní na týden. Britský plán pro případ sovětské invaze nebyl vtip, ale zoufalé řešení mrazu

Když britský Národní archiv na 1. dubna 2004 odtajnil zprávu o atomové mině vytápěné živými slepicemi,...

Češi sní o univerzálním vrtulníku. Realita? Naše Venomy unesou sotva deset chlapů
Češi sní o univerzálním vrtulníku. Realita? Naše Venomy unesou sotva deset chlapů

Vojenské letectvo v Evropě prochází zásadním přehodnocením svých přepravních a taktických kapacit. Zatímco...

Měl být pro sovětskou obranu naprosto nedotknutelným duchem na samém okraji vesmíru. Jediná salva nových raket ale křehká křídla v květnu 1960 nekompromisně rozlomila
Měl být pro sovětskou obranu naprosto nedotknutelným duchem na samém okraji vesmíru. Jediná salva nových raket ale křehká křídla v květnu 1960 nekompromisně rozlomila

Špionážní letoun Lockheed U-2 létá ve stratosféře ve výškách přes 21 kilometrů. Proč v extrémním fenoménu...

Armáda postavila 95tunové ocelové monstrum a pak na něj na 27 let zapomněla. Zrezivělý tank náhodně objevili v křoví
Armáda postavila 95tunové ocelové monstrum a pak na něj na 27 let zapomněla. Zrezivělý tank náhodně objevili v křoví

Americký supertěžký tank T28 vznikl na sklonku druhé světové války jako extrémní odpověď na německé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.