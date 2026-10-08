Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Waverly Hills: Opuštěné sanatorium, kde se skutečné utrpení proměnilo v byznys s duchy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Některá strašidelná místa vypadají, jako by byla pro legendu stvořená od začátku. Waverly Hills je jiný případ. Nejde o hrad, kde by se po staletí vraždili šlechtici, ani o les opředený pohanskými pověstmi. Je to bývalé sanatorium pro pacienty s tuberkulózou. Právě to z něj dělá mnohem tísnivější místo.
Waverly Hills: Opuštěné sanatorium, kde se skutečné utrpení proměnilo v byznys s duchy

Waverly Hills: Opuštěné sanatorium, kde se skutečné utrpení proměnilo v byznys s duchy

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 08.10.2026 18:22

Reklama
Další články z Kód Enigma
Mrtvý kandidát vyhrál volby a jeho místo dostala vdova: Hlasovací kuriozity, které nebyly vtipem
Mrtvý kandidát vyhrál volby a jeho místo dostala vdova: Hlasovací kuriozity, které nebyly vtipem
Vypadá, jako by ji někdo rozřízl jedním dokonale rovným řezem. Al Naslaa ukazuje, proč někdy přírodě nechceme věřit
Vypadá, jako by ji někdo rozřízl jedním dokonale rovným řezem. Al Naslaa ukazuje, proč někdy přírodě nechceme věřit

Uprostřed pouštní krajiny poblíž saúdské Tajmy stojí osm metrů vysoká pískovcová skála rozdělená téměř...

Proč Američané volí v úterý a Češi v pátek a sobotu: Volební den určovaly kostely, sklizeň i vzdálenost na koni
Proč Američané volí v úterý a Češi v pátek a sobotu: Volební den určovaly kostely, sklizeň i vzdálenost na koni

Neexistuje žádný přirozený den pro volby. Američané chodí k urnám v úterý, v mnoha evropských zemích se...

I chrupavka se může obnovit. Nový experiment do budoucna otevírá cestu ke zdravějším kolenům
I chrupavka se může obnovit. Nový experiment do budoucna otevírá cestu ke zdravějším kolenům

Opotřebená kloubní chrupavka má omezenou schopnost obnovy. Výzkumníci však u myší podpořili její regeneraci...

Pod Vietnamem existuje jeskyně tak velká, že má vlastní řeku, mraky i džungli. Člověk ji znovu našel až v roce 2009
Pod Vietnamem existuje jeskyně tak velká, že má vlastní řeku, mraky i džungli. Člověk ji znovu našel až v roce 2009

Sơn Đoòng nevypadá jako obyčejná jeskyně zvětšená do absurdních rozměrů. Na některých místech je vysoká...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.