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Babiš lživě připsal Seznamu 132 milionů. Úřad vlády našel osm, zbytek se zatoulal do Hotentálie

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Premiér Andrej Babiš otevřel účetní oddělení Hotentálie, v němž se peníze nemusejí sčítat, pokud…
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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