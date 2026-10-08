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Petra Nesvačilová přiznala vyčerpání ze StarDance. „Kdyby se dal můj vnitřní kritik prodávat, jsem miliardářka," řekla

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Herečka před premiérou čtrnácté řady StarDance otevřeně popisuje bolesti krční páteře, pád ze schodů po tréninku i psychický tlak, který si vytváří především sama.
Petra Nesvačilová přiznala vyčerpání ze StarDance. „Kdyby se dal můj vnitřní kritik prodávat, jsem miliardářka," řekla

Petra Nesvačilová přiznala vyčerpání ze StarDance. „Kdyby se dal můj vnitřní kritik prodávat, jsem miliardářka," řekla

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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