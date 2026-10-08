Turecko chce vyhodit trenéra se stejnou bilancí jako Česko. Montella přišel o důvěru po čtyřech porážkách bez bodu

Bilance obou týmů je téměř totožná: čtyři zápasy, čtyři porážky, nula bodů a poslední místo ve skupině Ligy A. Turecko má skóre 2:11, Česko 2:10. Liší se tedy o jediný inkasovaný gól. Přesto se v Turecku od 7. října otevřeně píše o odvolání trenéra, zatímco v Česku nic podobného na stole neleží. Důvod není v tabulce. Montella nese na zádech celé tři roky, nepovedené mistrovství světa a smlouvu, která měla platit až do Eura 2028. Santi Denia vede českou reprezentaci teprve od konce července.
Čtyři zápasy, nula bodů, rozdíl jediného gólu
Podle oficiálního rozpisu UEFA se oba podzimní propady odehrály ve stejných dnech, jen v jiných skupinách. Turecko hraje skupinu A1 s Francií, Itálií a Belgií, Česko skupinu A3 se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Vzájemně se v této fázi soutěže nepotkají.
|Turecko (skupina A1)
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|Česko (skupina A3)
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|25. 9. Turecko-Francie
|0:1
|26. 9. Česko-Chorvatsko
|1:2
|28. 9. Turecko-Itálie
|1:4
|29. 9. Česko-Anglie
|0:2
|2. 10. Belgie-Turecko
|3:0
|3. 10. Španělsko-Česko
|3:1
|5. 10. Itálie-Turecko
|3:1
|6. 10. Anglie-Česko
|3:0
|Celkem
|0 bodů, 2:11
|Celkem
|0 bodů, 2:10
Ze statistik se dá vyčíst i rozdílný průběh. Česko začalo těsnými porážkami s Chorvatskem a Anglií a teprve venku se mu rozpadla obrana. Turecko naopak dostalo nejhorší výprask doma, když ho Itálie porazila 1:4. Takový výsledek se před vlastními fanoušky odpouští hůř než prohra na Wembley.
Obě skupiny jsou mimořádně silné a nula bodů proti takovým soupeřům není sportovní katastrofa v absolutním smyslu. Rozhoduje ale, s jakými očekáváními tým do sezony vstupoval. A tam se cesty Turecka a Česka rozcházejí.
Pískot po Itálii a otázka, kterou Montella nechtěl slyšet
Den po porážce 1:4 s Itálií seděl Montella na tiskové konferenci a čelil otázkám, které italský trenér ve službách turecké federace dosud neznal. Proč tribuny pískaly? Uvažuje o rezignaci? Podle záznamu, který zveřejnila sama turecká federace TFF, Montella odstoupit nechtěl a vysvětloval.
Liga A je podle něj jiná úroveň a jeho hráči nejsou zvyklí hrát takto náročné zápasy každé tři dny. Do duelu s Itálií tým podle něj špatně vstoupil. Chyběli mu klíčoví hráči Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız a Mert Müldür, potíže měl i Orkun Kökçü. Někteří hráči nastupovali mimo své přirozené pozice. A Turecku podle Montelly chybí útočník, který by v klubu pravidelně hrál a dával góly.
Kus pravdy na tom je. Jenže řada jeho vysvětlení zní jako popis dlouhodobého problému, ne jako výmluva na jeden špatný večer. Kdo po třech letech ve funkci mluví o chybějícím útočníkovi a hráčích mimo pozice, nevyhnutelně slyší otázku, proč to za tu dobu nevyřešil. O několik dní později přišla porážka v Belgii, po ní v Itálii. Čtyři ze čtyř.
Od záruky „nejsme klub“ k rozchodu za tři měsíce
Ještě v červnu to vypadalo, že Montella přečká i nepovedené mistrovství světa. Turecko se na šampionát vrátilo po 24 letech, ale skončilo už ve skupině. Prezident federace İbrahim Hacıosmanoğlu tehdy podle Sky Sport Italia trenéra podržel s tím, že reprezentace „není klub“ a nemění kouče po prvním nezdaru.
Ta věta dnes působí jako připomínka toho, jak rychle se v tureckém fotbale mění nálada. Italská agentura Adnkronos 7. října napsala, že série čtyř porážek „definitivně narušila“ vztah mezi Montellou a vedením federace a že TFF řeší, jak spolupráci formálně ukončit. Agentura Italpress zašla s odkazem na turecký deník Milliyet ještě dál: o odvolání je podle ní rozhodnuto.
Oficiální potvrzení k 8. říjnu chybí. Federace ve své evidenci reprezentačních trenérů stále vede Montellu s nástupem 27. září 2023 a bez data konce. Informace o ztrátě důvěry tak vychází z mediálních zpráv o vztahu s vedením TFF, ne z prohlášení prezidenta. Signály se ale sbíhají z více stran: italská i turecká média, pískot na tribuně i otázka na rezignaci položená přímo na tiskové konferenci.
Podle nás je Montellova pozice horší, než by naznačovala samotná tabulka. Na Euru 2024 laťku sám vysoko nasadil, když s Tureckem porazil Gruzii, Česko i Rakousko a došel do čtvrtfinále. Postup na mistrovství světa po čtvrtstoletí ji posunul ještě výš. Pak přišel neúspěšný šampionát a podzimní série bez bodu. Krize se nahromadila, nezačala teprve teď.
Kolik by rozchod stál a kdo je ve hře
Odvolání by navíc nebylo levné. Federace Montellovi prodloužila smlouvu až do konce Eura 2028 a podle tureckých médií si vydělává zhruba 55 milionů korun ročně. Kolik by stálo předčasné ukončení, se odhady výrazně liší:
- Italpress a Gazzetta dello Sport počítají s pěti měsíčními platy. Při měsíční mzdě kolem 4,5 milionu korun by šlo zhruba o 23 milionů korun.
- Türkiye Gazetesi už začátkem října počítala s vyplacením celé zbývající smlouvy, tedy přibližně se 125 miliony korun.
Rozdíl vychází z odlišného čtení smluvních podmínek, které federace nezveřejnila. Obě čísla jsou proto jen mediální odhady. I ten nižší je ale dost vysoký na to, aby federace rozhodnutí nedělala ukvapeně, a to může vysvětlovat, proč oficiální krok zatím nepřišel.
Jména možných nástupců už kolují. Italpress s odkazem na turecký tisk zmiňuje Ardu Turana, bývalého záložníka Barcelony a Atlética Madrid, a to dokonce ve variantě částečného úvazku, při které by dál vedl Šachtar Doněck. Zkušený turecký expert Sadi Tekelioğlu v Türkiye Gazetesi doporučil sáhnout po domácích jménech, která reprezentaci už vedla: po Şenolu Güneşovi nebo Fatihu Terimovi. Ani jeden ze seznamů není oficiálním výběrem federace.
Kdo z nich by na lavičce mohl stát 12. listopadu, kdy Turecko doma hostí Belgii, není jasné. O tři dny později hraje ve Francii. Na třetí Belgii ztrácí šest bodů, takže v Lize národů jde spíš o omezení škod než o postupové ambice. Skutečně ale jde o kvalifikaci na Euro 2028. Nový trenér by v ní znamenal restart, ale také další nestabilitu v týmu, který se tři roky stavěl kolem jednoho muže.
Proč Denia není Montella
Česko je na tom číselně stejně, ale ve zcela jiné fázi. Svou trenérskou změnu už letos provedlo, a to hned po mistrovství světa, kdy skončil Miroslav Koubek. Fotbalová asociace pak 31. července představila Santiho Deniu jako prvního zahraničního trenéra v historii české reprezentace. Podle ČT sport podepsal dvouletou smlouvu s opcí a jeho hlavním cílem je postup na Euro.
Denia tedy do Ligy národů vstoupil s několika týdny práce, ne se třemi roky. Španělský deník AS jeho start popsal jako turbulentní, ale zároveň jako přechodnou fázi, ve které se tým teprve přestavuje. Spolehlivý zdroj o tom, že by asociace po říjnových porážkách řešila jeho konec, jsme nedohledali.
Tlak samozřejmě poroste. Čtyři porážky v řadě nepřehlédne žádný svaz a po listopadovém srazu se začne posuzovat i výkon, nejen výsledky. Odvolávat trenéra, kterého si asociace před dvěma měsíci vybrala právě kvůli dlouhodobé práci, by ale znamenalo popřít smysl celé volby. Montella je u konce cyklu, Denia na jeho úplném začátku.
Montellův případ ukazuje, že trenéra nesoudí jen tabulka, ale i očekávání, která sám vytvořil. Čtvrtfinále Eura mu dalo kredit, mistrovství světa a čtyři porážky ho podle médií vyčerpaly. Denia zatím takový kredit nemá, a proto nemá ani z čeho ztrácet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner