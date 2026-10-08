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„Podle koupelny poznám, jestli doma žijí bordeláři,“ říká paní na úklid

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Dennívýzva
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Koupelna toho o našich návycích prozradí víc, než si dokážeme představit. Třiadvacetiletá Katka, která si při studiu přivydělává úklidem domácností, samozřejmě nechodí ke klientům kontrolovat, jak často berou do ruky hadr.
čištění hlavice

čištění hlavice

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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