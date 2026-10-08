„Podle koupelny poznám, jestli doma žijí bordeláři,“ říká paní na úklid

Za roky praxe už ale dobře pozná, jaký nepořádek se v domácnosti objevil během hektického týdne a co se na jednom místě hromadilo dlouhé měsíce. Pro magazín BydlímeKvalitně.cz popsala, podle čeho pozná, jestli doma (ne)žijí bordeláři.
Špína jí nevadí. Však ji klienti platí za úklid
Katku už moc dobře znáte. Je jí třiadvacet let, studuje soukromou vysokou školu a na školné si vydělává úklidem bytů a rodinných domů. Když k někomu přijde poprvé, nerozhlíží se ale po místnosti s cílem zjistit, jak velký milovník pořádku před ní stojí. Něco takového by jí připadalo absurdní.
„Jdu k někomu uklízet, takže asi nemůžu očekávat, že tam bude čisto. Kdyby bylo, nepotřeboval by mě,“ směje se Katka. „Vůbec neřeším, že někdo týden nevytřel nebo ráno nechal pastu v umyvadle. Lidé mají práci, děti, koníčky a nemají na úklid čas. Proto si také spousta z nich úklid platí.“
Vodní kámen potřebuje ke vzniku pořádné vrstvy čas. A ten v tomto případě evidentně měl.
Jsou ale věci, ze kterých lze podle ní poměrně snadno odhadnout, kolik času majitelé běžné údržbě domácnosti věnují. Pokud by Katka měla vybrat jedinou místnost, která ji o uklízecích návycích domácnosti řekne nejvíc, byla by to koupelna.
„Tohle jsou věci, podle kterých poznám, jestli se doma uklízí pravidelně,“ říká paní na úklid
Koupelna ukáže, kolik péče domácnost dostává
„Koupelna je za mě asi nejdůležitější místnost v celém bytě. Ne proto, že by měla být pořád dokonale čistá. Ale spousta nečistot, které tam vidím, potřebuje nějaký čas, aby vůbec vznikla.“
Pár vlasů v umyvadle nebo kapky na sprchovém skle neřeší. Zajímají ji nánosy vodního kamene, zašlá místa a kouty, které očividně měsíce neviděly hadr.
Vodní kámen se neudělá přes noc
Jedním z prvních míst, kde se dlouhodobá údržba projeví, je okolí umyvadla a vodovodní baterie. „Pár zaschlých kapek neznamená vůbec nic. Když je ale baterie obalená několika vrstvami vodního kamene a kolem ní je zaschlé mýdlo se zubní pastou, vím, že mě čeká spousta práce.“
Záchod Češi uklízejí často a poměrně pečlivě. Kde se nedostatek úklidu projeví, to je prostor za ním.
Sprchový kout si pamatuje každý odložený úklid
O návycích rodiny vypovídá i sprchový kout. Několik kapek na skle je po ranním sprchování samozřejmost. Silně zašlé sklo už vypráví jiný příběh. „Někdy přijdu k novému klientovi a sklo je skoro mléčné. Na spodní části jsou silné usazeniny a klient se diví, že nejdou dolů po jednom přejetí houbičkou. Když se tam vrství několik měsíců, chce to mnohem víc času.“
Černý silikon už často nezachrání ani hodiny drhnutí
Dlouhodobou historii koupelny dokážou odhalit také spáry a silikon kolem vany nebo sprchového koutu. „Když vidím na silikonu pár černých teček, dá se s tím pracovat. Setkávám se ale i se silikonem, který je černý skoro celý. Tam už někdy není co čistit a musí se vyměnit.“
Katka ale upozorňuje, že černé spáry automaticky neznamenají, že majitel pravidelně neuklízí. Svou roli sehrává i vlhkost, nedostatečné větrání nebo technický stav koupelny. V některých, hůře větraných místnostech, se plíseň vrací i přes pravidelnou péči.
Prostor za toaletou napoví
Samotná toaleta jí o domácnosti mnoho neřekne. Většina lidí ji čistí poměrně často. Zkušené oko uklízečky se proto zaměří na místo o pár centimetrů vedle. „Za toaletou se někdy najdou nánosy prachu, vlasy a zaschlá špína. To je místo, kam se při rychlém vytírání spousta lidí vůbec nedostane.“
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Odtok prozradí, jak dlouho se čekalo
Vlasy ve sprše jsou podle Katky běžnou součástí života. Když ale voda přestává odtékat a z odpadu se začne linout zápach, bývá jasné, že se čištění dlouho odkládalo. „Někdy z odtoku vytáhnu pár vlasů a je hotovo. Jindy je v odpadu obrovský chuchvalec a divím se, že jím ještě vůbec protékala voda.“
Pod lahvičkami se skrývá další nápověda
Katka často uklízí koupelny, kde jsou vana nebo sprchový kout obložené kosmetikou. „Když zvednu lahvičky, někdy jsou pod nimi rezavé kroužky, zaschlá kosmetika a jiné nečistoty. Je jasné, že se s nimi dlouho nehýbalo. Chápu to. Když má někdo kolem vany dvacet věcí, nebude je každý druhý den všechny sundávat.“
Rozházené věci z nikoho bordeláře nedělají
Pojem „bordelář“ bere Katka s rezervou. Podle rozházených věcí by člověka nikdy nehodnotila. Domácnost, kde žijí děti, bude vypadat jinak než byt člověka, který žije sám a tráví většinu dne v práci.
„Mně vůbec nevadí pyžamo hozené na zemi, kosmetika kolem umyvadla nebo mokrý ručník přehozený přes vanu. Když ale několik měsíců nečistíte prostor za záchodem nebo necháte vodní kámen narůst do několika vrstev, je vidět, kolik času úklidu běžně dáváte.“
Ani to pro ni není důvod klienta soudit. Někteří lidé si její služby objednávají právě proto, že domácnost sami uklízet nechtějí nebo nemohou. Pokud k nim chodí pravidelně, může být jejich byt ve výsledku čistší než domácnost někoho, kdo všechno zvládá vlastními silami.
„Já opravdu nejsem žádná kontrolorka. Přijdu, udělám svoji práci a jdu domů. Jen už po těch letech poznám, jestli uklízím nepořádek z běžného provozu, nebo něco, co v bytě rostlo půl roku,“ uzavírá naše vyprávění Katka.
Autorský text + výpověď respondentky