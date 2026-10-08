Ani Španělsko, ani Kypr. Čeští senioři letos na podzim objevili tuhle zemi, kde je týden u moře s polopenzí za cenu víkendu v Krkonoších

Když se v září vyprázdní pláže a ceny zájezdů spadnou dolů, začíná období, které má spousta českých seniorů nejradši. Žádné dusné vedro přes den, žádný nával u moře a voda pořád příjemně teplá. Za touhle pohodou se ale letos čím dál víc lidí vydává jinam než na osvědčené Španělsko nebo Kypr. Objevili jih Balkánu, kde týden u moře vyjde na zlomek toho, co by stál stejný pobyt v Chorvatsku.
Tou zemí je Albánie a Čechů tam rok co rok přibývá
Donedávna platila Albánie v očích většiny Čechů za cíl pro dobrodruhy a do kolonky pohodové dovolené u moře ji skoro nikdo neřadil. Pak se to otočilo. Do země začaly létat přímé linky, hoteliéři i cestovní kanceláře přidali do katalogů víc pobytů a svoje udělaly i záběry azurové hladiny a jasných pláží, které kolují po sociálních sítích.
Čísla ten obrat potvrzují. Český rozhlas spočítal, že v roce 2019 vyrazilo k albánskému moři jen asi 27 až 28 tisíc Čechů za rok, kdežto v roce 2025 už jich bylo kolem 117 tisíc. Za šest let se jejich počet víc než zečtyřnásobil a podle odhadů dál roste.
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Velkou roli hraje i snadná cesta. Let z Prahy do Tirany trvá sotva dvě hodiny, takže vám odpadne celý den za volantem i projíždění jedné hranice za druhou. Z letiště už zbývá k většině letovisek jen kousek.
Na podzim je moře teplé a davy jsou pryč
Právě podzim je pro cestu k albánskému pobřeží jako stvořený. Na jihu země, kolem Sarandy, se moře v září drží kolem 25 stupňů a v říjnu pořád nabízí příjemných 23 stupňů. Přes den bývá ve vzduchu zhruba 23 stupňů a slunce svítí šest až sedm hodin denně, takže koupání i ležení na pláži dává smysl dál než jen do konce léta.
Pro starší cestovatele je to dvojnásob příjemné. Odpadá úmorné letní vedro, které v červenci a srpnu dělá pohyb venku náročným. Mimo sezonu navíc nejsou pláže ani promenády tak nacpané a dovolená je o poznání klidnější.
Přečtěte si také: Meteorologové varují před zimou 2026. Podle dlouhodobého výhledu přijde 1 jev, na který Česko není zvyklé Mimo letní sezonu jsou albánské pláže klidnější a pro starší cestovatele příjemnější. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Počítejte ale s tím, že po polovině října teploty rychle klesají. V listopadu se voda ochladí ke 21 stupňům a plážový den už záleží hlavně na počasí.
Týden u moře za cenu víkendu na horách
Hlavní lákadlo zůstává cena. Týden u moře se u levnějších nabídek dá pořídit zhruba od 9 000 korun na osobu a mimo hlavní sezonu bývá o 20 až 30 procent levněji. Pro srovnání, týden v Chorvatsku dnes startuje od 13 000 korun výš. Řada balíčků navíc počítá s polopenzí, takže o jídlo se během pobytu nemusíte starat.
Když si to přepočítáte, vyjde týden u albánského moře zhruba na částku, za jakou doma pořídíte prodloužený wellness víkend s polopenzí pro dva na horách. Tenhle výpočet platí hlavně u levnějších balíčků mimo letní špičku, rozdíl je ale znát.
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Levnější je i běžný den na místě. Posezení u kávy, oběd v restauraci nebo nákup v obchodě vyjdou podél albánského pobřeží zpravidla líp než na chorvatském Jadranu, takže denní výdaje tolik nenarostou.
Kam vyrazit: jih na pláže, Drač na pohodlí
Jednotlivé úseky albánského pobřeží se dost liší a právě podle zvoleného letoviska se odvíjí, jaká dovolená nakonec bude. Nejhezčí pláže se táhnou na jihu kolem Himarë, Dhërmi a Borshe. Vodu tu lemují skály, pod hladinou je výborně vidět a oblázkové pláže vypadají jako z fotek řeckých ostrovů, jen za méně peněz. Počítejte ovšem s delšími přejezdy po nekvalitních cestách, které ocení hlavně ti, kdo se za objevováním rádi pohnou.
Komu jde hlavně o to mít ubytování i moře po ruce a nikam se nestěhovat, ten se spokojeněji usadí v Drači a sousedním Golemu. Letiště je odtud kousek, pláže se táhnou do dálky a hotelů je z čeho vybírat. Tahle pohodlná kombinace sedí seniorům, kteří nechtějí dovolenou protrávit na cestách.
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Saranda a Ksamil patří k nejznámějším místům a v létě tu bývá pořádně narváno. Na podzim se ale i tady dýchá líp a klidně poslouží jako výchozí bod na výlety k antickým památkám.
Hlavní rozdíly mezi oblastmi shrnuje následující tabulka:
Oblast Čím láká Na co myslet Jih (Himarë, Dhërmi, Borsh) nejhezčí pláže, skály a oblázky, čirá voda jako v Řecku delší přejezdy po horších cestách, hodí se spíš aktivnějším cestovatelům Drač a Golem blízko letiště, dlouhé pláže, široký výběr hotelů pohodlí a klid bez přejíždění, sedí seniorům Saranda a Ksamil nejznámější místa, výchozí bod na výlety k antickým památkám v létě bývá narváno, na podzim klidněji Na co myslet před rezervací
U lákavě nízké ceny se vyplatí pohlídat si i skryté náklady, se kterými balíček ne vždy počítá: – poplatek za odbavená zavazadla u levných linek, – odvoz z letiště až k hotelu, – placená lehátka a slunečníky, které jsou na oblíbených jižních plážích běžné.
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Je lepší s nimi počítat předem.
Myslete i na dopravu v místě. Jižní silnice mají ke komfortu daleko, a bez vlastního vozu nebo domluveného odvozu se i cesta od jedné pláže ke druhé protáhne. Chcete-li dovolenou bez starostí, vyberte letovisko, kde se obejdete pěšky.
A hlavně nenechávejte rezervaci až na pozdní podzim. Nejlepší poměr teplého moře a nízké ceny nabízí jih Albánie zhruba do poloviny října, později už rozhoduje štěstí na počasí.
Zdroje: https://www.banky.cz/clanky/kam-levne-na-dovolenou-v-roce-2026-nejlepsi-destinace-pro-cechy/, https://magazincestovatel.cz/dovolena/4459-albanie-misto-chorvatska-letoviska-dovolena-2026, https://beach-weather.com/Southern-Europe/Albania/Saranda/averages/October/, https://seatemperature.net/current/albania/saranda-vlore-albania-sea-temperature, https://zpravy.kurzy.cz/814204-albanie-ocekava-dalsi-narust-ceskych-turistu-a-pripravuje-se-na-vstup-do-eu/, https://www.poznatsvet.cz/cestovani/dovolena-v-albanii/
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