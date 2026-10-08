V pátek ve 20:20 se v Česku zastaví čas: Nova odpálí novou českou komedii, u které smíchy spadnete z gauče

Představte si příběh o muži, který se dobrovolně vzdá kariéry a vymění ji za plné plenky a bezesné noci. Zní to jako dobrý nápad? On si to taky myslel.
Jenže realita je krutá. Místo klidného psaní románu přichází nekonečný kolotoč sterilizování lahviček, pláče a zoufalství. Malý diktátor v plenkách nedovolí ani vteřinu klidu. A otázka zní: vydrží to ten otec, nebo se zhroutí dřív, než najde cestu k vlastnímu dítěti?
Když Jiří Mádl a Tereza Ramba bojují s rodičovstvím
Deníček moderního fotra vstoupil do kin 12. srpna 2021 a okamžitě se zapsal do srdcí diváků. Režisér Jan Haluza natočil svůj celovečerní debut podle knižního bestselleru Dominika Landsmana z roku 2014, který původně bavil čtenáře na blogu.
V hlavních rolích zoufalého otce Dominika a pragmatické matky Nataši září Jiří Mádl a Tereza Ramba. Pro toto duo šlo už o šestý společný film – jejich chemie funguje dokonale od Rafťáků přes Ro(c)k podvraťáků až po Padesátku. Podporu jim dávají Lukáš Hejlík, Ondřej Malý, Pavla Tomicová, Roman Zach, Lucie Benešová, Lucie Polišenská, Robert Jašków a Ivan Lupták.
Příběh začíná pragmatickou dohodou. Ona je úspěšná designérka hraček s nadstandardním příjmem, on začínající spisovatel s nepravidelnými tvůrčími úspěchy. Když přijde nečekané těhotenství, rozhodnutí padne rychle: matka se vrací do práce, otec zůstává doma.
Dominik nastupuje na rodičovskou s naivní představou. Věří, že během spánku syna napíše své životní dílo. Myslí si, že péče o novorozence je jen otázkou organizace. Jak hluboce se mýlí, zjistí během prvních dnů. Místo tvůrčího klidu přichází chronické nevyspání, nekonečný pláč a bizarní rituály testující jeho psychiku.
Třicet dětí na place a režisér s vlastním miminkem doma
Natáčení s malým dítětem v hlavní roli je pro každou produkci noční můra. Aby tvůrci věrohodně zachytili růst malého Čeňka během roku, museli obsadit celkem tři batolata ve věku 2–4 měsíců, 6–8 měsíců a 1 roku, a navíc jedno novorozeně. Během natáčení se na place vystřídalo přes 30 dětí.
Sám režisér Jan Haluza psal scénář s vlastním půlročním synem doma. S nadsázkou prohlásil, že pojem „mateřská dovolená“ byl pravděpodobně vymyšlen jako velmi krutý sarkasmus. Film se natáčel v červnu a červenci 2020 v Praze, kdy byla protiepidemická opatření dočasně uvolněna.
Pokud se muž dnes rozhodne nastoupit na rodičovskou místo lépe vydělávající partnerky, může to rodinnému rozpočtu výrazně pomoci. Když úspěšná designérka vydělává 70 000 Kč čistého a začínající spisovatel 25 000 Kč, rodina ušetří desítky tisíc měsíčně. Model chování Dominika však ukazuje, že finanční kalkulace naráží na psychologickou bariéru izolace. Plánovaný čas na psaní, 4 hodiny denně, v realitě kvůli nepravidelnému spánkovému cyklu dítěte klesá na nulu.
Kritika film přijala kladně
Snímek si získal srdce mnoha diváků, zejména těch, kteří si podobnou etapou sami prošli.
Filmoví odborníci oceňují řemeslnou stránku. Film je nabitý režijními nápady a má dobře načasované gagy. Mladý režisér Jan Haluza prokazuje, že má nakoukáno a dokáže ke scénám přistupovat nápaditě. Jeho režie baví svou hravostí a nadsázkou.
Kolem filmu vznikla řada mýtů. Šířila se zpráva, že autor knižní předlohy Dominik Landsman byl z filmu kompletně vystřižen. Ve skutečnosti se však objeví v cameo roli bezejmenného taxikáře v kovbojském klobouku a těsných džínách. Má v záběru přibližně 8 sekund a pronese větu: „To je ale hezký chlapeček, jak se jmenuje?“
Pokud si chcete tuto komedii plnou humoru, rodičovských strastí a lásky připomenout, máte ideální příležitost. Snímek s celkovou stopáží 97 minut odvysílá TV Nova v pátek 9. října 2026 ve 20:20.
Zdroje článku: csfd.cz, heroine.cz, cervenykoberec.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá