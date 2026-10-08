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V pátek ve 20:20 se v Česku zastaví čas: Nova odpálí novou českou komedii, u které smíchy spadnete z gauče

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Konec pracovního týdne volá po uvolnění. Žádné akční výbuchy, ale spíše upřímný humor z reality, kterou zná každý rodič. Česká komedie s hvězdným obsazením vás vtáhne do světa plného chaosu, lásky a momentů, kdy nevíte, zda se smát nebo plakat.
V pátek ve 20:20 se v Česku zastaví čas: Nova odpálí novou českou komedii, u které smíchy spadnete z gauče

V pátek ve 20:20 se v Česku zastaví čas: Nova odpálí novou českou komedii, u které smíchy spadnete z gauče

Zdroj: Archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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