Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hokejisté Plzně porazili Motor 4:1 a posunuli se na čtvrté místo tabulky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4:1, navázali na úterní výhru v Lize mistrů a ukončili sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Po bezbrankové první třetině o osudu utkání rozhodli Západočeši třemi góly během prostřední části.
Hokejisté Plzně porazili Motor 4:1 a posunuli se na čtvrté místo tabulky

Hokejisté Plzně porazili Motor 4:1 a posunuli se na čtvrté místo tabulky

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 18:13

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Přípravy na Havelské trhy vrcholí, nabídnou podzimní dekorace i španělské dobroty
Přípravy na Havelské trhy vrcholí, nabídnou podzimní dekorace i španělské dobroty
Práci hledalo v září 17 174 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7708
Práci hledalo v září 17 174 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7708

Celkem 17 174 osob v Plzeňském kraji hledalo v září zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce. To je o 541...

Kvůli nerovné dlažbě přišlo několik lidí k úrazu, město ji nechá přeskládat
Kvůli nerovné dlažbě přišlo několik lidí k úrazu, město ji nechá přeskládat

S nerovnou dlažbou v jihozápadní části domažlického náměstí Míru zápasí hlavně vozíčkáři a senioři. Město o...

Utajovaný návrat legendy. Spitfire, na kterém létal Plzeňák u RAF, přistál v Česku
Utajovaný návrat legendy. Spitfire, na kterém létal Plzeňák u RAF, přistál v Česku

Ikonický Spitfire přistál v Česku. Stroj, na kterém u RAF létal plzeňský rodák Karel Pošta, se objevil na...

Starou postel odložil ke kontejnerům strážníkům před nosem. Následoval tvrdý trest
Starou postel odložil ke kontejnerům strážníkům před nosem. Následoval tvrdý trest

Pod rouškou tmy se rozhodl osmnáctiletý muž nenápadně odložit nepotřebnou postel včetně matrací a dalších...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.