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Říkali jí pohádkový palác. Nová kniha připomíná příběh Grossmannovy vily

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Dennívýzva
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Historii Grossmannovy vily, osudy jejích obyvatel i náročnou záchranu památky přibližuje nová publikace města Ostravy. Kniha obsahuje dosud nezveřejněné dobové snímky i fotografie pořízené během rekonstrukce.
Říkali jí pohádkový palác. Nová kniha připomíná příběh Grossmannovy vily

Říkali jí pohádkový palác. Nová kniha připomíná příběh Grossmannovy vily

Zdroj: Magistrát města Ostravy - Jan Vlček
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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