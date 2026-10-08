Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu

Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekunduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekunduZdroj: Povodí Ohře
Článek byl publikován 08.10.2026 17:48
Chebské zastupitelstvo včera schválilo záměr investora Daimler Truck vybudovat ve Strategickém...
Karlovarský kraj a ministerstvo obrany dolaďují smlouvy o převodu Letiště Karlovy Vary z kraje na stát. Ten...
Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí ve vile v Komenského ulici v Doubí na bytový dům. V domě...
Oprava silničního mostu u Vintířova na Sokolovsku a s ní spojená uzavírka silnice III/1812 mezi Chodovem a...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
- Sokolov rozšíří zázemí zimního stadionu, vybuduje nové šatny pro malé hokejisty
- Daimler Truck chce v Chebu vybudovat také zákaznické a servisní centrum
- Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště, ten bude zdarma
- Karlovy Vary dokončily přestavbu vily v Doubí na bytový dům, nabízí lidem byty