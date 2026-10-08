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Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu

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Povodí Ohře začne ode dneška snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů ze 170 litrů na 150 litrů za sekundu. V případě potřeby má od vodoprávního úřadu povoleno snížit odtok až na 100 litrů za sekundu. K tomu ale zatím nechce sáhnout a bude čekat, jestli se na přítoku projeví ohlášený déšť.
Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu

Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu

Zdroj: Povodí Ohře
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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