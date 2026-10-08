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Jihlavské kuželky míří do Evropy i do světa, chtějí obhájit pozici v top 10

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Jihlavské kuželkáře a kuželkářky čeká příští týden významná mezinárodní výzva. Díky úspěchům v uplynulé sezoně budou od 13. do 17. října 2026 reprezentovat Jihlavu i Českou republiku hned na dvou prestižních klubových soutěžích.
Jihlavské kuželky míří do Evropy i do světa, chtějí obhájit pozici v top 10

Jihlavské kuželky míří do Evropy i do světa, chtějí obhájit pozici v top 10

Zdroj: KK Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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