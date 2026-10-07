Podzimní Flora servíruje Dary naší země. Podívejte se na kompletní program

Hlavní expozice proměnila pavilon A Výstaviště Flora Olomouc v jedinečné prostředí, které bude k vidění pouze čtyři dny od čtvrtka 8. října do neděle 11. října. Autorkou úpravy je uznávaná česká floristka Klára Franc Vavříková. „Při tvorbě instalace vychází z motivů země, slunce, vody a moudrosti, které propojuje s českou krajinou a prací našich zemědělců. Pracuje přitom s českými výpěstky – ovocem, zeleninou, květinami, okrasnými i ovocnými dřevinami a doplňuje je floristickými aranžmá,“ vylíčila mluvčí olomouckého výstaviště Monika Tomašovičová.
Dění podzimní Flory se rozprostře do několika pavilonů a značné části Smetanových sadů, kde budou probíhat také oblíbené zahradnické trhy. Svůj sortiment na nich nabídne přes 200 prodejců. „Návštěvníci zde najdou ovocné a okrasné dřeviny, trvalky, cibuloviny, vřesy, chryzantémy, zahradnické potřeby, dekorace, regionální a řemeslné výrobky i další sortiment pro zahradu. Trhy zároveň umožní nakoupit přímo od pěstitelů a výrobců,“ říká mluvčí Tomašovičová.
Flora přinese také sérii soutěžních událostí či kulinářských i floristických přehlídek a show. Součástí programu bude rovněž jubilejní 30. ročník Olima Cupu, který představí kvalitní české a regionální potraviny i současné gastronomické trendy. Součástí Olima je i Moravský cukrářský šampionát ve 12 kategoriích, který pravidelně navštěvuje a hodnotí vítěz televizního pořadu Peče celá země Vojta Vrtiška.
Zajímavé poznatky čekají na veřejnost také na terase pavilonu A. „Program představí různé možnosti zpracování a uchování úrody. Návštěvníci se budou moci podívat, jak jednotlivé produkty vznikají, a zároveň je také ochutnat. Chybět nebudou například džemy, sirupy, sušené ovoce, fermentovaná zelenina, ochucené medy nebo za studena lisované oleje,“ podotkla mluvčí.
Chybět nebudou ani odborné přednášky, praktické ukázky, ochutnávky, soutěže pro návštěvníky či hudební vystoupení. Připravený je také doprovodný program pro děti včetně projížděk na konících či kolotočů.
Od 8. do 18. října rozkvetou u příležitosti podzimní Flory památky v centru Olomouce – floristické instalace budou k vidění v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého, ve Vile Primavesi a také v kostele sv. Michala.
Flora Olomouc Hortikomplex 2026
Flora Olomouc – Hortikomplex 2026 se uskuteční 8.–11. října 2026 na Výstavišti Flora Olomouc. Otevřeno bude ve čtvrtek až sobotu od 9:00 do 17:00, v neděli od 9:00 do 16:00.
Rozdělení expozic
Pavilon A: Dary naší země – hlavní expozice ve spolupráci se Zelinářskou unií Čech a Moravy a Ovocnářskou unií ČR, Svazem květinářů a floristů ČR a Svazem školkarů ČR
Foyer pavilonu A: Soutěž SKF ČR „Podzimní svatební kytice z darů přírody“
Galerie: Olima – festival gastronomie, Flora Košt
Pavilon B: (přístavba pavilonu A – přízemí): Expozice Českého zahrádkářského svazu Zahrada impresionisty
Pavilon C: (přístavba pavilonu A – patro): Olima
Terasa pavilonu A: Úroda na terase – zpracovat, uchovat a využít
Pavilon E: OLIMA – expozice SZIF, Agrární komora Olomouckého kraje, Regionální potravina Olomouckého kraje a Klasa
Pavilon G: Olima Cup, Moravský cukrářský šampionát
Pavilon H: Mezinárodní včelařská výstava – Hanácká včela
Oranžerie: Dýně a nářadí našich předků
Pódium Samba: soutěž Dýňodlabání, doprovodný program
Venkovní prostory: Zahradnické trhy
DOPROVODNÝ PROGRAM FLORA OLOMOUC – HORTIKOMPLEX 2026
Pódium v pavilonu A
Čtvrtek 8. října 2026
10:00–10:40 Slavnostní zahájení výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex 2026
10:45–11:20 Vyhlášení Regionální potravina a Výrobku Olomouckého kraje
13:00–13:40 Opatření, která mohou zmírnit vliv sucha pro ovocné dřeviny –
Prof. Dr. Ing. Boris Krška
13:45–14:45 Český čmelák – fascinující svět čmeláků a možnosti jejich chovu –
Mgr. Alena Votavová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko
15:00–16:00 Kulinářská show – Václav Šmerda & Petr Bui
Pátek 9. října 2026
10:00–14:00 Floristická soutěž ČZS – finále ČR – Český zahrádkářský svaz
14:00–15:00 Vyhlášení výsledků floristické soutěže ČZS
15:00–15:45 Tvarování ovocných stromů v zahradě – Ing. Roman Chaloupka
15:50–16:40 Více zeleniny, méně zalévání: jak mít úrodnou zahrádku –
Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Sobota 10. října 2026
10:00–11:00 Floristická show Štěpána Svobody s doprovodem Ing. Filipa Bracka.
Štěpán Svoboda je mistr ČR ve floristice 2026 v kategorii junior
11:10–12:00 Zdravá zahrádka bez zbytečné chemie: ochrana zeleniny přírodní cestou – Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.
12:10–12:50 Jak chytře na zeleninu a ovoce (praktické rady pro všechny) –
Ing. Helena Zahradníková, Ph.D.
13:00–14:00 Vyhlášení soutěží Flora košt a Flora džem
14:00–15:15 Choroby a škůdci na zahradě – Ing. Ludmila Dušková, Jan Kopřiva
15:20–16:15 Cukrářská show Vojty Vrtišky
16:20–16:50 Mykózy jádrovin – Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
Floristické workshopy – Podzimní tvoření | sobota 10. 10. 2026 | zadní část pavilonu B | 9:30–11:00, 12:30–14:00 a 14:30–16:00 | pořádá Střední škola zemědělská v Olomouci
Neděle 11. října 2026
10:00–11:00 Floristická show Tomáše Hakla
11:10–12:10 Kulinářská show Markéty Hrubešové
12:15–12:50 Historie a využití papriky – Ing. Helena Stavělíková, Ph.D.
13:00–14:00 Kvašení – Alexandra Martina Běhalová
14:10–14:50 Houby – jíst či nejíst – Michaela Sedlářová
15:00 Vyhlášení floristické soutěže Kytice roku
Doprovodný program SAMBA
Pátek 9. října 2026
10:00 Science show „Kosmická výprava“ – Pevnost poznání Olomouc
11:00 Růže známé neznámé – Jiří Malaska (Výstaviště Flora – Rozárium Olomouc)
12:00 Science show „Kosmická výprava“ – Pevnost poznání Olomouc
13:30 AKVAREL – folk & country z Olomouce
14:30 Podzimní vazby a dekorace – Ing. Anna Beranová (Květiny Bouzov)
15:30 AKVAREL – folk & country z Olomouce
Sobota 10. října 2026
10:00 Včelí produkty a jejich využití – Ing. Jiří Uhlíř (Český svaz včelařů), degustace medů
11:00 Sladké a pálivé papriky – Ing. Peter Gajdoštin (Dobrá semena), degustace
13:00 NAKAVE – folkové trio z Olomouce s autorskou tvorbou
14:00 Včelí produkty a jejich využití – Ing. Jiří Uhlíř (Český svaz včelařů), degustace medů
15:00 NAKAVE – folkové trio z Olomouce s autorskou tvorbou
Neděle 11. října 2026
10:00 Přírodní aranžmá na stůl – Kateryna Ovčačiková & Jana Boulová (Výstaviště Flora Olomouc), floristické tvoření
11:00 Růže známé neznámé – Jiří Malaska (Výstaviště Flora – Rozárium Olomouc)
12:30 PROČ NE BAND – bluegrass & country z Moravské Třebové
13:30 Sladké a pálivé papriky – Ing. Peter Gajdoštin (Dobrá semena), degustace
14:30 PROČ NE BAND – bluegrass & country z Moravské Třebové
Zdroj: Výstaviště Flora Olomouc