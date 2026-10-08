Nezvěstní v boji: Chuck Norris kvůli chybě pilota visel bez jištění stovky metrů nad mořem. Pád by nepřežil

Při natáčení akčního filmu Nezvěstní v boji z roku 1984 šlo Chucku Norrisovi o život. Ve scéně s vrtulníkem měl viset na žebříku těsně nad hladinou, jenže stroj s ním kvůli chybě v komunikaci vystoupal stovky metrů nad moře. Herec přitom neměl žádné jištění a musel se udržet, dokud se štábu nepodařilo pilota kontaktovat, aby se vrátil.
Norris uctil výpravou do džungle památku padlého bratra
Americký plukovník James Braddock (Chuck Norris) se roky po útěku ze severovietnamského zajateckého tábora vrací s vládní vyšetřovací skupinou do Ho Či Minova Města prověřit zprávy o dosud vězněných vojácích. U amerických úřadů se ale zastání nedočká, a proto po získání podkladů odjede jednat na vlastní pěst do Thajska. Tam vyhledá starého armádního přítele Tucka (M. Emmet Walsh), který obchoduje se zbraněmi na černém trhu. Společně pak vyrazí do džungle, aby zajatce z tábora generála Trana (James Hong) osvobodili sami.
Pro samotného Norrise mělo téma války osobní rozměr, protože snímek natočil na počest svého mladšího bratra Wielanda, který ve vietnamské válce padl v roce 1970. Ve skutečnosti navíc ve vietnamském zajetí zůstaly dlouho po válce stovky amerických vojáků, kterým nikdo nepomohl.
Námět původně přinesl Stallone pro pokračování Ramba
Vznik filmu ovlivnil v Hollywoodu kolující scénář Jamese Camerona k snímku Rambo II (1985). Sylvester Stallone chtěl na natáčení přes třicet milionů dolarů a oslovil se základním námětem nezávislou společnost Cannon Films, jenže požadovaný rozpočet převyšoval její běžné možnosti dvou až čtyř milionů dolarů.
Studio proto projekt odmítlo a raději přepracovalo námět pro levnějšího Norrise a režiséra Josepha Zita, který měl zkušenosti s levnými horory. Pro Norrise šlo o první snímek ze smlouvy na pět filmů, za které dostával milion dolarů za film poté, co dohodu prosadil producent Menahem Golan proti vůli bratrance Yorama Globuse.
Kvůli úspoře nákladů a předejití případným žalobám natočilo studio od června do října 1984 dva díly současně a uvedlo je do kin o dva měsíce dříve než snímek Rambo II. Producentům přišel druhý díl lepší než první a po zhlédnutí obou částí prohodili jejich původní číslování, podle některých pramenů ale měl být Zitův akčnější snímek původně pokračováním a studio z něj po projekci udělalo jedničku a z filmu Lance Hoola prequel Nezvěstní v boji 2 (1985).
V jedné scéně navíc Braddock sleduje v televizi kresleného Spider Mana, k němuž studio koupilo práva od Marvelu, protože režisér Zito o něm měl v roce 1986 natočit drahý celovečerní film za 20 milionů dolarů, ale kvůli finančním potížím a bankrotu v roce 1990 projekt padl.
Pilot vynesl nezajištěného herce stovky metrů vysoko
Při natáčení scény, kdy Braddock s osvobozenými zajatci čeká po bradu v oceánu na vrtulník, měl stroj po naložení vojáků odletět jen několik centimetrů či půl metru nad vodou. Chuck Norris visel pod vrtulníkem bez jištění na lanovém žebříku, jenže kvůli chybě v komunikaci pilot vystoupal stovky metrů nad moře, podle jednoho ze zdrojů až do výšky 300 metrů. Norris v autobiografii potvrdil, že na žebříku visel za ruku on sám bez kaskadéra a pád ze žebříku by nepřežil.
Tehdy neznámý Jean Claude Van Damme dělal u filmu kaskadéra a komparzistu poté, co Norrise dlouho přemlouval o práci a po společném tréninku s ním spolupracoval zhruba osm měsíců. Scenárista James Bruner s ním den před odletem mluvil hodinu na schodech v Norrisově domě, ale přímo z Filipín Van Damme předčasně odjel točit snímek Krvavý sport (1988), což Norrise nepotěšilo.
Roli Tucka nejprve odmítl William Sanderson, načež ji převzal M. Emmet Walsh, a oba hlavní herci Chuck Norris a M. Emmet Walsh pak zemřeli s odstupem dvou let ve stejný březnový kalendářní den, Walsh 19. března 2024 a Norris 19. března 2026.
Thajský přístav ve filmu prozradily filipínské nápisy
Při pádu z balkonu v druhém patře na stůl plný jídla zaskočil za postavu Tucka kaskadér, a po střihu tak herec M. Emmet Walsh vstává v čisté košili beze skvrn. V další scéně se Braddock na člunu skrývá v plném maskování a sítí zakryl i kulomet, přitom Tuck vedle něj řídí loď v modré havajské košili.
Thajský Bangkok filmaři natočili na Filipínách, což prozradily filipínské nápisy, auta s levostranným řízením, autobus jeepney, loď s křesťanským jménem Virgen dela Paz a místní komparzisté, kteří v záběrech mluví filipínsky místo thajsky. Ve snímku zemře celkem 100 postav a Braddock v něm po mučení v zajetí nemá po svléknutí košile žádné jizvy.
Snímek Nezvěstní v boji vysílá Prima Cool 8. října ve 22:00 a stanice Prima jej uvede 11. října ve 02:40.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).