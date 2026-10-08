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Škoda lásky: Karel Gott si v Hřebejkově komedii zahrál se svou skutečnou pronásledovatelkou

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V komedii Škoda lásky z roku 2013 si Karel Gott zahrál se svou dcerou i se skutečnou německou fanynkou. V dalším dílu cyklu odmítla roli Věra Tichánková.
Škoda lásky

Škoda lásky

Zdroj: FOTO:distr. Česká televize
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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