Škoda lásky: Karel Gott si v Hřebejkově komedii zahrál se svou skutečnou pronásledovatelkou

Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize Škoda lásky, FOTO: distr. Česká televize
V úvodním dílu povídkového seriálu Škoda lásky z roku 2013 se přímo v záběru objevila žena, která Karla Gotta pronásledovala i v jeho běžném životě. Německá obdivovatelka Hannelore Uhl se do televizní komedie dostala díky scéně pořízené během zpěvákova koncertu. Samotný Gott přitom u premiéry přiznal, že by byl nerad, kdyby v příběhu nějakou podobnost našla. Šíp vymyslel v úvodní povídce plán na záchranu Gotta
Hudební komedie Škoda lásky otevírá stejnojmenný povídkový cyklus o různých podobách lásky podle námětů českých spisovatelů. Úvodní pětapadesátiminutový příběh natočil režisér Jan Hřebejk s kameramanem Janem Malířem podle povídky Petra Šabacha a scénáře Petra Jarchovského. Karel Gott a Karel Šíp v něm ztvárnili sami sebe. Šíp jako zpěvákův věrný přítel chystal záchranný plán, jak Gotta zbavit nejvěrnější a značně vlezlé fanynky. Dále si v povídce zahráli Zora Valchařová Poulová, Eva Holubová a Petr Píša.
Svou postavu konzultoval Karel Gott přímo s autorem předlohy Petrem Šabachem, kterému vyprávěl osobní zážitky s fanynkami, jež pak tvůrci pro film s nadhledem a humorem lehce zkreslili. Gott v roce 2013 uvedl, že některé obdivovatelky ve snímku se podobají skutečnosti a že ho fanynky občas žádaly o ruku a odmítaly si připustit jeho manželství, i když už méně než dříve. Zavzpomínal také na časy jediného televizního programu, kdy si po příjezdu autobusem na náměstí plné křičících dívek připadali s kolegy jako Beatles.
Německá fanynka ze skutečného koncertu
Předobrazem neodbytné obdivovatelky byla především Němka Hannelore Uhl, která patřila k nejznámějším zpěvákovým pronásledovatelkám a číhala na něj všude. Karel Gott o jejím konkrétním případu při představení filmu mluvit nechtěl a nechtěl ani, aby v komedii Němka našla podobnost.
„Já bych nerad, kdyby nás teď viděla nebo slyšela, že jsou tam jakási podobenství,“ řekl tehdy zpěvák. Hannelore Uhl se přitom na několik sekund objevila přímo v epizodě, protože scénu s podáním růže, v níž paní Doušová předává květinu na pódiu, natočili na skutečném koncertu Karla Gotta a v pozadí stála dáma v červeném, což byla právě tato německá fanynka.
V úvodním příběhu se Karel Gott potkal před kamerou také se svou dcerou Charlottou Ellou Gottovou. Do děje zasáhli i hudebníci ze swingového orchestru Zatrestband z Třeště, který vystoupil v autobusácké hospodě, kam filmovou fanynku pozvali. Roli urostlého autobusáka si v povídce zahrál a zazpíval jejich kapelník Petr Píša.
Zpěvákovu vilu v příběhu zastoupil dům v Černošicích
Ačkoliv Karel Gott hrál v autobiografickém příběhu sám sebe, bydlel ve filmu v cizí vile v Černošicích místo vlastního domova. Štáb natáčel v prvorepublikové vile Rudolfa v ulici Zdeňka Lhoty, u níž různé zdroje uvádějí číslo popisné 439 nebo 469. Stejný dům se pak objevil v seriálu Profesor T. z roku 2018, kde v něm bydlel hlavní hrdina v podání Pavla Řezníčka.
Další scény úvodní povídky vznikaly v Praze. První schůzka u vrátek, na niž nápadnici dotlačili za autobusákem, se točila v ulici V údolí 34 v pražském Suchdole. Restaurace Na konečné, kam autobus obě sestry přivezl, stojí v Ďáblické ulici 595 na Střížkově.
Věra Tichánková odmítla v seriálu hrát po boku svého manžela
Celý cyklus Škoda lásky má dvacet dva epizod uvedených ve dvou sériích v letech 2013 a 2014. V povídce Diamantová svatba z roku 2013 měl Jan Skopeček původně hrát se svou skutečnou manželkou, herečkou Věrou Tichánkovou. Tvůrci ji do role zvažovali, Věra Tichánková ale odmítla natáčení po boku svého manžela s odůvodněním, že se na roli s ním necítila. V dílu Manželka z téhož roku zase herečka Linda Rybová v roli Veroniky zvolila pro lechtivé scény dublérku.
V epizodě Diamantová svatba běžely v televizním záběru v čase 49:38 upravené Události v regionech, o reálné vysílání však nešlo. Na obrazovce chybělo logo stanice, spodní text v grafice ČT24 byl psaný malými písmeny místo verzálek, text měl překlepy i podivné střihy a pořad se navíc nikdy nevysílal odpoledne, ale jen v podvečer.
První díl seriálu Škoda lásky s Karlem Gottem a Karlem Šípem vysílá ČT1 8. října ve 21:45.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovamista, idnes).