Pět tisíc pokuta za vlastní jídlo v Letňáku? Zákaz v Olomouci rozproudil debatu

Letní kino v Olomouci má po sezóně a návštěvníky podle informací na webových stránkách znovu přivítá v dubnu 2027. Přesto v současnosti na Hané rezonuje jako jedno z témat. Fotografii na vstupní bráně do Letního kina Olomouc, na které je zachycená cedule upozorňující na zákaz konzumace vlastních jídel a nápojů v celém areálu, zveřejnil na Facebooku olomoucký spisovatel Martin Šinkovský. Rozměrná tabule navíc upozorňuje, že porušení pravidla bude sankcionováno částkou 5000 korun.
„Tohle je jedna z nejčervenějších vlajek, které znám. Škoda, byly chvíle, kdy jsem tam chodil rád,“ komentoval Šinkovský, který pro blížící se volby do olomouckého zastupitelstva figuruje v kandidátní listině politického uskupení ProOlomouc na 28. místě.
V roce 2024 po mnoha letech změnilo Letní kino Olomouc provozovatele, vedení města vybralo v koncesním řízení spolek, který představil vizi proměny areálu i investic do nového restauračního provozu. Ten má nahradit již nevyhovující dřevěnou chatku, ve které roky sídlila ikonická hospůdka. Než dojde na výstavbu, vznikla v areálu nová gastrozóna z modulárních jednotek.
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„Areál Letňáku Olomouc může na první pohled připomínat veřejný park nebo louku, ve skutečnosti ale jde o areál, za jehož provoz jako organizátor neseme odpovědnost. Musíme proto zajistit dodržování řady pravidel a podmínek, mimo jiné i to, aby nebyl podáván alkohol osobám mladším 18 let. Pokud si návštěvníci přinášejí vlastní alkohol, tuto kontrolu nemůžeme zajistit. Zákaz konzumace vlastního jídla a nápojů tedy není pravidlem, které bychom si vymysleli jen proto, abychom návštěvníky nutili nakupovat v našem gastro provozu. Souvisí především s tím, že jako provozovatel musíme mít kontrolu nad tím, co se v areálu konzumuje, a nést za jeho provoz odpovědnost,“ reagoval na výhrady veřejnosti Oto Strmiska, výkonný ředitel společnosti Tavoretus, která je provozovatelem Letňáku.
Podle Roberta Runtáka, olomouckého podnikatele a dvojky hnutí spOLečně pro aktuální komunální volby, je omezení konzumace vlastního jídla v letním kině zcela v pořádku. „Jediný příjem, který může provozovatel čerpat, je z prodeje jídla a nápojů. Současný provozovatel investoval na rozdíl od předchozího do areálu miliony korun. Přesně tak, jak deklaroval ve své koncepci, se kterou uspěl v koncesním řízení. Pokud chtěl někdo jiný zachovat předchozí styl provozu a prodávat pivo z domečků, ve kterých se prohánějí krysy a potkani, měl se zúčastnit koncesního řízení, třeba by vyhrál. Rozumím tomu, že určité skupině lidí byl bližší dřívější styl provozu, dnes je tu ale Letňák pro všechny, ne pouze pro specifickou skupinu. Ta se buď může přizpůsobit a chodit do Letňáku, jaký je, nebo si zkrátka najde jiný prostor, kde se bude cítit lépe. Mimochodem, můj podíl je tam poměrně hodně malý, ač si lidé myslí, že to je snad celé moje,“ komentoval příspěvek Runták.
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Značná část komentářů se ale formě zákazu podivovala nebo ji odmítala. „Není to v pořádku. Tady nejde o nějakou vaši koncepci nebo miliony, ale o to, že vám vůbec nedochází, že když z*ebete hosty cedulí rovnou u vstupu, moc příjemné atmosféry v tom milionovém podniku nedosáhnete,“ podotkl Marek.
Lidé se v komentářích pozastavovali i nad samotnou možností udělení pokuty za uvedené jednání. „Během sezony jsme se snažili návštěvníky na toto pravidlo upozorňovat a řešit situaci mírnější cestou, ale bez většího efektu. Lidé si přinášeli vlastní jídlo a nápoje, využívali areál a zároveň zde zanechávali odpad, což zvyšovalo náklady na jeho provoz. K umístění upozornění jsme proto přistoupili až poté, co předchozí způsoby komunikace nefungovaly. Po jeho umístění vlastní konzumace v areálu výrazně poklesla. Pokutu jsme přitom doposud po žádném návštěvníkovi nevymáhali,“ konstatoval Oto Strmiska.
Část komentujících opatření uznala, ale navrhovala příjemnější možnosti sdělení. „Zvážíme, zda pro příští sezonu nenajdeme vhodnější způsob, jak toto pravidlo komunikovat. Samotné pravidlo ale potřebujeme zachovat, protože jako provozovatel musíme být schopni zajistit dodržování pravidel, za která neseme odpovědnost,“ dodal ředitel olomouckého letního kina.