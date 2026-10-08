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Pět tisíc pokuta za vlastní jídlo v Letňáku? Zákaz v Olomouci rozproudil debatu

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Živou diskuzi vyvolal na sociálních sítích snímek týkající se zákazu konzumace vlastního jídla v areálu Letního kina Olomouc. Část lidí kritizuje nepřívětivý postoj a proměnu místa s jedinečným charakterem. Noví provozovatelé upozorňují na vysoké investice, které souvisejí s rekonstrukcemi Letňáku.
Pět tisíc pokuta za vlastní jídlo v Letňáku? Zákaz v Olomouci rozproudil debatu

Pět tisíc pokuta za vlastní jídlo v Letňáku? Zákaz v Olomouci rozproudil debatu

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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