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Domácí chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou odmění každou minutu trpělivého kynutí

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Domácí chléb bez hnětení, který zvládne každý. Stačí smíchat mouku, droždí, kmín, sůl, vodu a trpělivost. Výsledkem je bochník s křupavou kůrkou a měkkým středem, který voní celým bytem.
Obrázek na recept na chléb

Obrázek na recept na chléb

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na chléb
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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