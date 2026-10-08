Domácí chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou odmění každou minutu trpělivého kynutí

Dlouho jsem byla přesvědčená, že chleba je věc pro pekárnu, ne pro domácí troubu. Kupovaný bochník, jistota, žádné zklamání. Pak se mi ale dostal do ruky recept, který vypadal až podezřele jednoduše, takže jsem ho zkusila. Od té doby se u nás peče skoro každý týden. Bez hnětení, bez zvláštní techniky, bez složitého hlídání. Mouka, droždí, kmín, sůl a voda. Z trouby přitom vyjde bochník s pořádně křupavou kůrkou a měkkou střídou, kvůli které první den většinou zmizí půlka chleba ještě teplá, jen s máslem na silnějších krajících.
Český chléb má dlouhou tradici a není to náhoda. Klasický český bochník se dělá ze směsi žitné a pšeničné mouky a dochucuje se kmínem. Ten mu dává vůni, kterou si člověk s běžným domácím chlebem spojí skoro okamžitě.
Můj tip zní: Zapékací mísu dejte do trouby dřív, než do ní přijde těsto. Nechte ji pořádně rozpálit, klidně celých 20 minut. Horké dno udělá hodně: chleba se začne péct okamžitě, nepřilepí se a uvnitř nádoby vznikne prostředí podobné pečení s párou. Studená mísa tenhle efekt vezme pryč a těsto se navíc může nepříjemně chytit ke dnu. Recept na domácí žitno-pšeničný chléb se kmínem bez hnětení
Celková délka přípravy: přibližně 3,5 až 4 hodiny Výsledek: 1 bochník (cca 8-10 porcí) Ingredience k přípravě
Těsto: 4 hrnky hladké pšeničné mouky (případně část nahraďte žitnou – viz tipy) 1 sáček sušeného droždí (7 g) 2 lžičky kmínu (nebo 1 lžičku, pokud kmín příliš nemilujete) 2 lžičky soli 2 až 2,5 hrnku vlažné vody
Co budete potřebovat navíc: velká mísa na kynutí skleněná zapékací mísa s poklopem (nebo litinový hrnec s víkem) mřížka na chladnutí Postup přípravy domácího žitno-pšeničného chleba bez hnětení
1. Do větší mísy nasypte
mouku, přidejte sušené droždí, kmín a sůl. Stačí párkrát projet lžící, aby se suché suroviny promíchaly. Je lepší, když droždí neleží přímo v jedné hromádce se solí, protože sůl může nástup kynutí zpomalit.
2. Přilijte
vlažnou vodu. Začněte dvěma hrnky a podle potřeby dolévejte. Těsto má být lepivé, měkčí než běžné kynuté těsto, ale nemělo by téct jako kaše. Promíchejte ho vařečkou, případně rukou, jen než se mouka spojí s vodou. Hníst se opravdu nemusí.
3. Mísu zakryjte čistou utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte těsto stát při pokojové teplotě
2,5 až 3 hodiny. Objem by se měl zhruba zdvojnásobit. Na povrchu se objeví bubliny, někdy větší, někdy jen drobné. To je dobré znamení, droždí pracuje.
4. Zhruba 20 minut před koncem kynutí zapněte troubu na
230 stupňů a rovnou do ní dejte i skleněnou zapékací mísu s poklopem. Nádoba musí být před vložením těsta opravdu rozpálená. U tohoto receptu je to jeden z kroků, který se nevyplatí uspěchat.
5. Vykynuté těsto ještě krátce promíchejte vařečkou. Pak ho přeneste do horké mísy. Opatrně, nádoba pálí víc, než člověk ve spěchu čeká. Když se těsto trochu táhne nebo chytá na stěny mísy, nic se neděje. Přiklopte poklopem.
Pečte přikryté 40 minut
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6. Pod poklopem se drží pára, díky které zůstane střída vláčná a kůrka se nezačne tvořit příliš brzy. Troubu během této části raději neotevírejte.
7. Po 40 minutách sejměte poklop a pečte ještě
10 až 15 minut, dokud kůrka nezíská výraznější zlatohnědou barvu. Když na spodek bochníku poklepete a ozve se dutý zvuk, chleba je upečený.
8. Hotový chléb hned vyklopte na
mřížku a nechte ho alespoň 30 minut chladnout, než do něj říznete. Když ho položíte na plech nebo prkénko, spodek se zapaří a kůrka změkne. Po té práci, kterou trouba odvedla, by to byla docela škoda. Foto: Cooky.cz, Domácí chléb Tipy redakce: Žitná mouka jako variace: Pokud chcete chuť bližší tradičnímu českému chlebu, nahraďte 1 až 1,5 hrnku pšeničné mouky žitnou. Těsto bude o něco hutnější a bochník dostane výraznější, lehce nakyslý tón, který k žitnému chlebu patří. Skleněná versus litinová mísa: Recept počítá se skleněnou zapékací mísou s poklopem, ale litinový hrnec s víkem funguje výborně. Drží teplo rovnoměrněji a kůrka bývá ještě křupavější. Pokud ho doma máte, sáhla bych po něm. Překynuté těsto: Když těsto kyne déle než 3 hodiny a začne se propadat, dejte ho péct co nejrychleji. Bochník může být plošší a méně vzdušný, chuťově ale pořád obstojí. Příště pomůže kratší kynutí nebo o něco méně vody. Skladování: Upečený chléb uchovávejte nejlépe v čisté utěrce nebo papírovém sáčku při pokojové teplotě. V plastu kůrka rychle povolí a změkne. Čerstvý vydrží 2 až 3 dny, starší krajíce se dají dobře opéct v toustovači. Kmín celý nebo mletý: V receptu jsou celá kmínová semínka, která se v těstě rozvoní hlavně při krájení. Pokud vám celý kmín vadí, použijte mletý. Chuť zůstane podobná, jen v chlebu nebudou semínka cítit pod zuby.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz