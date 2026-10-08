Výcvik i s vojáky z USA či tankové střelby. Okolí Libavé čeká burácení Leopardů

Výcvik i s vojáky z USA či tankové střelby. Okolí Libavé čeká burácení LeopardůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Výcvik i s vojáky z USA či tankové střelby. Okolí Libavé čeká burácení LeopardůZdroj: 73. tankový prapor
Článek byl publikován 08.10.2026 09:14
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