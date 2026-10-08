Snímek Vrah skrývá tvář byl inspirovaným skutečným pachatelem. Roli získal i známý psychiatr jako protislužbu za terapie

V kriminálce Vrah skrývá tvář z roku 1966 se před kamerou objevil skutečný psychiatr Miroslav Plzák. K roli se dostal velmi neobvyklým způsobem. Režisér Petr Schulhoff byl jeho pacientem a hereckou příležitost mu nabídl jako protislužbu místo placení za terapii. Vyšetřování vraždy odkazuje na reálného sériového zločince
V lese u Drahovic najdou kriminalisté tělo mrtvé zdravotní sestry. Vyšetřování přebírá major Kalaš v podání Rudolfa Hrušínského se svým kolegou nadporučíkem Vargou, kterého ztvárnil Radoslav Brzobohatý. Způsob provedení činu se shoduje s případem starým tři měsíce a policisté tak pátrají po se*uálně motivovaném sériovém pachateli. Během namáhavého postupu dojde k další vraždě a vyšetřovatelé musí přistoupit k riskantní rekonstrukci, aby pachatele usvědčili.
Filmové pátrání po vrahovi mladých žen vychází z reálných událostí. Tvůrci se při psaní scénáře částečně inspirovali případem skutečného sériového vraha Václava Mrázka. Ten byl za svých celkem 150 deliktů, mezi kterými figurovalo i sedm vražd, v roce 1957 odsouzen k trestu smrti.
Terapii režisér splatil obsazením svého lékaře
Snímek je druhým dílem série s majorem Kalašem. První díl s názvem Strach vycházel z literární předlohy Eduarda Fikera. Tentokrát režisér Petr Schulhoff s Lubomírem Možným napsali zcela původní scénář a od spisovatele si vypůjčili jen postavu vyšetřovatele. Ostatní figury včetně dívky ztvárněné Zuzanou Ondrouchovou vytvořili sami.
Jednu z menších postav si ovšem nezahrál profesionální herec, ale známý psychiatr Miroslav Plzák. Ve filmu se objevil jako odborník z oboru, což si později zopakoval i ve snímcích Takže ahoj nebo V hlavní roli Oldřich Nový. Režisér Schulhoff se v té době potýkal s psychickými problémy a k Plzákovi docházel jako pacient. Sám lékař později s humorem vzpomínal, že filmař mu za péči nezaplatil a raději mu jako kompenzaci nabídl účinkování ve svém projektu.
Vrah skrývá tvář, FOTO: Jaroslav Chlasták, distr. FTV Prima Místa natáčení doplnil v závěru lom Amerika
Filmový štáb umístil téměř celou produkci do obcí v okolí Semil a Turnova. Kamery se objevily v Železném Brodě, kterým kriminálka začíná, na Malé Skále, v Želejově, Líšném nebo na zámku Hrubý Rohozec. Tvůrci využili i budovu státního statku v Troskovicích. Cesta filmu pak vedla i za hranice, v říjnu roku 1966 se dočkal uvedení ve Východním Německu a o rok později v Maďarsku.
Pro závěrečné minuty se však produkce přesunula do jiného kraje. Odhalení pachatele a jeho pokus o útěk před policií nevznikaly na severu, ale ve Staré Huti na Příbramsku nedaleko Památníku Karla Čapka. Definitivní tečku za případem pak filmaři nasnímali u lomu Amerika.
Československou kriminálku Vrah skrývá tvář vysílá Prima MAX ve čtvrtek 8. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, csfd, cs.wikipedia).