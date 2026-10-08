Každá trouba má skryté tlačítko, o kterém většina lidí neví. Stiskněte ho a dveře se samy oddělí, čištění trvá polovinu času

Každý, kdo se v domácnosti stará o vaření a úklid, zná ten pocit, kdy stojí před tím, jak co nejúčinněji a zároveň nejrychleji
umýt troubu od připečených zbytků jídla a nečistot. Není to totiž nejsnadnější úkol a přípravky k tomu určené jsou buď zbytečně předražené, nebo zkrátka nefungují. Pozor na to, čím troubu čistíte
A navíc vdechování chemických látek není moc dobré ani pro lidské tělo. Existuje však levný a jednoduchý způsob, jak troubu vyčistit, a nevypouštět přitom do vzduchu zbytečné toxické látky. Poděkuje vám jak vaše tělo, tak i příroda kolem vás, a přitom budete mít troubu jako novou.
Začnete tajným tlačítkem
Pro začátek udělejte vše pro to, abyste svou troubu vyčistili co nejjednodušeji. K tomu vám pomůže, když její dveře jednoduše vysadíte – a
právě k tomu vám pomůže ono tajné tlačítko. Obvykle se nachází v její spodní části někde vedle západky. Jakmile ho zmáčknete, dveře se oddělí a vybudete mít při čištění volnou cestu. Dvířka později stejně snadno nasadíte. Zdroj fotografie: Freepik Stejně jako jiné domácí příslušenství, i trouba se musí čas od času vyčistit od špíny a nečistot, které se uvnitř usazují. Jedlá soda všechno zvládne
Čištění trouby je nepříjemná záležitost, když se to dělá ručně. Známe ale pár způsobů, díky kterým vyčistíte troubu bez zbytečné námahy.
Jedlá soda je v domácnosti poměrně dost univerzální pomocník, kterého můžete využít na spoustu věcí, jak píše web iReceptář. Spadá pod to i vyčištění trouby, což je asi nejsnadnější a nejvíce ekologický způsob. Za pomoci jedlé sody vyčistíte nejen troubu, ale například i mikrovlnku nebo pračku. Abyste dosáhli perfektního výsledku, budete potřebovat pouze teplou vodu, asi polovinu hrnku jedlé sody a ocet ve spreji.
Smícháním jedlé sody a vody vznikne ne příliš vonící pasta – toho si však nevšímejte. Troubu si předehřejte a až bude lehce nahřátá, aplikujte ji na vnitřní prostory, vyhněte se však ventilátoru a horkým místům, jak varuje web
iPrima. Zdroj fotografie: Depositphotos Trouba se leskne jako nová, v mžiku ji skvěle vyčistí třeba jedlá soda.
Důležité je, abyste používali gumové rukavice, a pastu můžete nanášet za pomoci obyčejného kartáčku. Směs aplikujte hlavně na mastná a zanesená místa a
nechte ji nejlépe přes noc působit. Ráno do trouby nastříkejte ocet, který zneutralizuje směs, a ta půjde lépe smýt. Chalupáři-Zahrádkáři psali i o tom, jak s její pomocí vyčistit plastový parapet.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři