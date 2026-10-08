Milovník, ne bojovník působí unikátně. Karlovarský vítěz je ideálním filmem pro generaci Z

Adam Kubala, jenž na sebe výrazně upozornil rolí Ondreje Nepely ve filmu Šampión, se od tohoto týdne v kinech pere s nástrahami moderní šílené doby v roztomile poťouchlém debutu Milovník, ne bojovník, který slovenské režisérce Martině Buchelové opatřil cenu Proxima na karlovarském festivalu. Snímek s velmi specifickým vyjadřováním na úrovni dialogu i vizuálního vyprávění se od diváků i kritiků dočkal uznání a svým hledáním upřímnosti, smyslu věcí a pocitu, že na něčem skutečně záleží, se zařadil mezi nejlepší lokální výpovědi „ztracené“ generace Z.
„Ve světě kinematografie, kde jsou grandiózní ambice, obzvláště ty maskulinního typu, nadhodnocovány, přichází tento krásný film s něhou a sbírá všední momenty a vztahy, které tvoří podstatu života, do filmu, jenž je zároveň vzrušujícím způsobem povědomý i originální. Režisérka rozumí tomu, jaké to je být mladý – zvládá styl generace Z, aniž by působil jako laciný trik, což je vzácný úspěch,“ stálo ve vyjádření poroty Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, která slovensko-českému filmu Milovník, ne bojovník přiklepla Hlavní cenu soutěže Proxima.
Celovečerní debut slovenské scenáristky a režisérky Martiny Buchelové sleduje zejména mladého Andreje (Kubala), který vyznává poněkud krotký životní styl. Nechce dělat blbosti jako lézt v opilosti na vysoké stromy, z nichž pak nedokáže slézt, a úplně nejraději by nikam nechodil a trávil čas jen se svou babičkou (Jaroslava Pokorná). Rozvedení rodiče na něj jaksi pozapomněli a hrdina sdílí izbu s podivínským bratrancem (František Beleš), jenž si domů vodí o mnoho starší kamarády – jeden takový přijde dokonce s dcerou Andrejova věku Míšou (Michaela Kostková), s níž se protagonista dřív potkal v opilosti na tramvajové zastávce. Z úžasně trapné, komické i něžné situace vyklíčí milostný příběh, který má v tiktokovém rytmu plno nečekaných odboček.
Snímek před svou distribuční premiérou, která nastává tento týden, zahájil jako první lokální produkce prestižní filmovou přehlídku Tady Vary. Vstupoval do ní s karlovarským renomé v podstatě unikátního projektu, který neztrácí svůj osobitý charakter, i když jeho protagonista se zuby nehty pokouší do ničeho nenamáčet a titulní vztah se převážně nenaplňuje. Příběh vyprávěný v kapitolách a retrospektivách, často formou vertikálních „reels“ videí navozujících autenticitu dnešní doby, ostatně nevede předvídatelnými cestičkami. „Chtěli jsme vyprávět příběh o mladých lidech, kteří nejsou připraveni na všechen chaos a nejistotu současného světa, ale přesto se v něm snaží najít smysl a lásku. Žijeme v době, kdy si nemůžeme být jistí téměř ničím,“ vysvětlovala Buchelová.
Slovenská absolventka filmové a televizní režie na VŠMU v Bratislavě a bývalá studentka pražské FAMU dovezla do Toronta krátký film Magic Moments, načež ve Varech do programu Future Frames zařadili její snímek Zelená vlna. Snímek Milovník, ne bojovník, o který po červencové premiéře projevila zájem řada zahraničních festivalů, vznikl v koprodukci slovenské společnosti NINJA film a české společnosti Nochi Film. Mladá režisérka promíchala profesionální herce s neherci a zvláštní důraz kladla na herecké zkoušky, během nichž se utvářel společný jazyk mezi obsazením a týmem, který můžeme slyšet také v často „podivínském“ filmu.
Vyprávění posouvá postmoderní konvence o kousek blíž současné dospívající generaci, která upřednostňuje interaktivní a také intuitivní procesy komunikace a vyjadřování. Dramaturgicky film občas nedrží zcela pohromadě a svou pouliční poetikou objektivem mobilu i scénami inklinujícími k parodii může zkoušet diváckou odolnost. V jádru ale dlí citlivá výpověď o postavách, nad nimiž Buchelová nevynáší hodnotící verdikt. „Vztahy jsou přece samy o sobě rozporuplné: lidé si lezou na nervy, zároveň se mají rádi. Mnozí z nás se zapletou do hloupostí jen proto, že chtějí k někomu patřit, někoho milovat,“ tvrdila o filmu pro Českou televizi.
Velkou oporou milé výpovědi o životě, který vás se všemi pocity a retardéry nakonec vždycky dožene, jsou bezpochyby herci. Kubala s Belešem představují tragikomický tandem spolubydlících, kteří si na sebe prostě zbyli (a navíc jsou rodina), a Kostková bravurně vyjadřuje vnitřní souboj navenek vyrovnané dívky, která čelí těžké rodinné situaci i neočekávanému citu se vztyčenou hlavou. Režisérka se údajně inspirovala filmy Wong Kar-waie (Stvořeni pro lásku), v nichž postavy své emoce většinou potlačují a to nejočekávanější zůstává viset ve vzduchu ještě dlouho po skončení projekce. O něco podobného se snaží také Milovník, ne bojovník, který by v těchto krajinách měl být pro mladé obecenstvo žánrovým protipólem globálně úspěšné Posedlosti.
Zdroje: KVIFF, ČT Art, Aerofilms