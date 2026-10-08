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Milovník, ne bojovník působí unikátně. Karlovarský vítěz je ideálním filmem pro generaci Z

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Adam Kubala, jenž na sebe výrazně upozornil rolí Ondreje Nepely ve filmu Šampión, se od tohoto týdne v kinech pere s nástrahami moderní šílené doby v roztomile poťouchlém debutu Milovník, ne bojovník, který slovenské režisérce Martině Buchelové opatřil cenu Proxima na karlovarském festivalu. Snímek s velmi specifickým vyjadřováním na úrovni dialogu i vizuálního vyprávění se od diváků i kritiků dočkal uznání a svým hledáním upřímnosti, smyslu věcí a pocitu, že na něčem skutečně záleží, se zařadil mezi nejlepší lokální výpovědi „ztracené“ generace Z.
Milovník, ne bojovník působí unikátně. Karlovarský vítěz je ideálním filmem pro generaci Z

Milovník, ne bojovník působí unikátně. Karlovarský vítěz je ideálním filmem pro generaci Z

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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