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Hadjar by chladicí vesty nejraději úplně zakázal: Max ho podporuje

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Chladicí vesty se v posledních letech staly pevnou součástí F1 a i když nejsou povinné, piloti je obvykle využívají během velmi horkých víkendů. Například piloti Mercedesu, jak před týdnem prozradil George Russell, se jim však vyhýbají.
Hadjar by chladicí vesty nejraději úplně zakázal: Max ho podporuje

Hadjar by chladicí vesty nejraději úplně zakázal: Max ho podporuje

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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