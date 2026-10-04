Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu myčky a mytí nádobí v ruce, výsledek mnohé Čechy zaskočí

Po nedělním obědě se na lince vrší talíře, skleničky a pekáč od masa. V mnoha domácnostech pak přichází na řadu horká voda a houbička, protože myčka platí za žrouta vody a elektřiny. Dali jsme vedle sebe výsledky laboratorních pokusů a nezávislých testů. Kdo nádobí poctivě drhne v dřezu v domnění, že šetří, bude nejspíš překvapený.
Pokus se 113 dobrovolníky
Jak velký rozdíl mezi rukou a strojem skutečně je, zkoumali už před více než dvaceti lety vědci z Univerzity v Bonnu. Do laboratoře pozvali 113 lidí ze sedmi evropských zemí a každému dali umýt tolik špinavého nádobí, kolik se vejde do jedné plné myčky. Každý přitom myl po svém.
Spotřeba se mezi účastníky lišila víc, než by kdo čekal, a ti nejmarnotratnější pustili na stejnou hromadu nádobí několikanásobek vody proti těm nejskromnějším. V průměru padlo na ruční umytí jedné várky kolem 103 litrů vody a 2,5 kWh energie. Myčce přitom na stejnou várku stačilo asi 15 litrů vody a 1 kWh a talíře po ní zůstaly čistší.
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Od té doby se spotřebiče ještě zlepšily. Britská spotřebitelská organizace Which? vzala data z 33 myček, které v poslední době prošly jejími testy, a porovnala je s mytím v míse na nádobí. Na 14 sad nádobí potřebovaly v běžném programu průměrně necelých 13 litrů a v úsporném režimu Eco dokonce méně než 10 litrů.
Kdo stejnou hromadu umyje ručně, spotřebuje podle odhadu testerů kolem 63 litrů. Teplá voda v míse podle nich vydrží zhruba na dvě sady, potom je potřeba napustit čerstvou. Při ručním mytí tak na stejnou várku padne skoro pětkrát víc vody než v myčce.
Pozor na oplachování pod kohoutkem
Největší chybu dělá řada lidí ještě předtím, než myčku vůbec zavře. Talíře z oběda nejdřív opláchnou pod tekoucí vodou, aby to stroj měl snazší. Tím ovšem velkou část úspory pošlou rovnou do odpadu.
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Bonnští vědci v přehledu výzkumů z roku 2022 uvádějí americké měření, ve kterém ruční oplach nádobí před vložením spotřeboval kolem 100 litrů vody. Oplachovací program přímo v myčce si přitom vzal jen asi 4 litry. Moderní stroje si se zaschlou špínou poradí samy, zbytky jídla tedy stačí shrnout do odpadkového koše. Výjimkou jsou hrnce a pekáče s pořádně připečenou vrstvou. Ty je lepší nechat předem chvíli odmočit, jinak hrozí, že je myčka nedomyje.
Srovnání ruky a myčky z testu Which? i z amerického měření přehledně shrnuje tabulka:
Co se měřilo Spotřeba vody při ručním mytí Spotřeba vody v myčce Umytí 14 sad nádobí (Which?) zhruba 63 litrů v míse průměrně necelých 13 litrů v běžném programu, méně než 10 litrů v režimu Eco Oplach nádobí před mytím (americké měření) kolem 100 litrů asi 4 litry v oplachovacím programu Poloprázdná myčka úsporu sníží Přečtěte si také: Češi vyhazují staré radiátory. Našli způsob, jak v zimě vytopit byt za minimum a bez kotle
Druhou častou chybou je pouštět myčku jen napůl plnou. Nejúsporněji pracuje stroj s plnými koši. Poloviční program sice trochu vody a elektřiny ušetří, umyje ale jen polovinu nádobí, takže na každý hrnek připadne víc vody i energie. Talíře proto nechte v koších počkat, dokud se myčka nezaplní, a mezitím je neoplachujte.
Nejúsporněji myčka pracuje, když jsou oba koše plné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Roli hraje i volba programu. Režim Eco pracuje s nižší teplotou a trvá déle, energie ale spotřebuje méně. Výzkumníci z Bonnu ho proto doporučují nastavit jako výchozí volbu pro běžné nádobí.
Kdy má smysl sáhnout po houbičce
Ruční mytí ale automaticky neprohrává. Pokud se v domácnosti sejde jen pár talířů denně, typicky u lidí, kteří žijí sami, může se mytí v ruce vyplatit víc než čekání na plnou myčku. Podobně vyšlo i dlouhodobé měření, které ve 155 domácnostech provedla madridská vodárenská společnost Canal de Isabel II. Úspora díky myčce tam byla nejmenší u lidí, kteří bydlí sami, a nejvíc rostla ve velkých rodinách.
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Rozhoduje hlavně způsob. Kdo nechá při mytí téct vodu z kohoutku, spotřebuje jí asi třikrát tolik jako ten, kdo si dřez napustí. Výzkumníci radí mýt v jednom dřezu nebo míse s teplou vodou a saponátem a oplachovat ve druhé nádobě se studenou vodou. V testech se tímto postupem podařilo ušetřit 60 % vody a 70 % energie.
Zdroje: https://researchoutreach.org/articles/science-dishwashing-changing-habits-greener-world/, https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/portlet_file_entry/20143/7_-_Potentials_of_efficiency_in_using_dishwashers.pdf/160b086e-df41-41a0-a4ce-2c6e0e7a11c3, https://energozrouti.cz/clanek/jednoduchy-trik-s-myckou-spotrebuje-o-polovinu-mene-energie-a-nadobi-je-cistsi, https://www.ceskestavby.cz/clanky/opravdu-je-treba-omyvat-nadobi-pred-tim-nez-ho-vlozite-do-mycky-32896.html, https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/jak-setrit-pitnou-vodou-v-domacnosti-40268033, https://www.denik.cz/dum-a-byt/voda-setreni.html, https://www.finance.cz/507497-pracka-a-mycka/, https://www.kqed.org/quest/2629/2-top-kitchen-appliance-energy-myths-de-bunked, https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/tsd-2022-2423/html, https://www.which.co.uk/news/article/which-research-reveals-how-little-water-dishwashers-use-compared-to-hand-washing-aUDng9Y2iK8E
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