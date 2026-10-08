Falešní policisté ukradli u Slavkova 77 milionů korun. Po devíti letech je prozradilo tělo zakopané v Drásově

Ráno 9. srpna 2006 zastavila obrněnou dodávku mezi Slavkovem u Brna a Rousínovem skupina v černých policejních uniformách a odnesla si 77 milionů korun. Policie tehdy případ po bezvýsledném pátrání odložila, po devíti letech ji však k pachatelům přivedlo zakopané tělo v Drásově.
Přepadení v zatáčkách u Slavkova
Ráno 9. srpna 2006 po půl osmé projížděla zatáčkami mezi Slavkovem u Brna a Rousínovem bílá pancéřovaná dodávka agentury Brink’s C.L. Tříčlenná posádka vezla 77 milionů korun v asi sto tisících bankovkách. Velitel vozu Robert H. rozhodl o sjetí z trasy, změnu však neohlásil dispečinku.
V serpentinách pak vůz zastavili muži v černých policejních kombinézách s kuklami. Vyskákali ze stříbrné Mazdy 626 a využili i Ford Explorer koupený na falešné doklady v Praze, pořad Hlasy zločinu hovoří dokonce o terénním autě s policejním polepem.
Ozbrojenci se samopaly vůz obklíčili a jeden namířil na posádku zbraň, již prameny označují jako ruční protitankový granát, protitankovou střelu či maketu bazuky. Pohrozil, že pokud peníze nevydají, auto rozstřelí. Pan H. dal rozkaz otevřít, lupiči naložili peníze ve třech taškách do svého vozu a ujeli k Rousínovu a na dálnici. Přepadení označované v médiích jako moravská loupež století trvalo pět minut a nikdo při něm nebyl zraněn.
Marné pátrání po falešných policistech
Policie tehdy uzavřela okolí a nasadila vrtulník. „Chceme, aby se nám přihlásili svědci, kteří jeli mezi Slavkovem a Rousínovem dnes mezi 7:30 až 08:00,“ vyzvala tehdejší jihomoravská policejní mluvčí Jana Šípková. V dalších srpnových dnech našel houbař u Velkého Meziříčí prázdné kontejnery na převoz peněz, vzal si je domů na nářadí a policii zavolal až poté, co si všiml loga České národní banky.
Speciální tým vyslechl stovky lidí a prověřoval i verzi o komplici v agentuře. Bezpečnostní služba upozorňovala, že obrněný vůz by i po zásahu střelou ujel další kilometry, pan H. však vydání peněz hájil obavou o život a rodinu. Podezření mířilo i na bývalé policisty Romana a Antonína D., přičemž Roman si po odchodu od sboru založil bezpečnostní agenturu a měl v Brink’s C.L. známé. Bez přímých stop policie po zhruba roce a půl až dvou letech v únoru 2008 případ odložila.
Nález zakopaného těla v Drásově
Pan H. byl s lupiči od počátku domluvený a získal podíl 19 milionů korun. Podle pořadu Hlasy zločinu jimi splácel staré dluhy a jeho manželka si údajně nevšimla, že zbohatli. Částka mu ale na všechny závazky nestačila. V roce 2010 vyhledal bratry, žádal další peníze a pohrozil oznámením na policii. Krátce nato zmizel. Policisté už tehdy dvakrát prohledali pozemek Romana D. v Drásově na Brněnsku, nic však nenašli.
Zlom nastal v roce 2015, kdy se Antonín D. ve vězení, kde seděl za jinou činnost, přiznal k přepadení a uvedl, že bratr Roman v roce 2010 pana H. zavraždil. V březnu 2015 pak policisté s hasiči a bagry našli pod sutí na skládce na pozemku Romana D. v Drásově tělo pana H. v igelitovém pytli.
Výpovědi před soudem i ztracené miliony
Před soudem v roce 2016 stanuli čtyři bývalí policisté: bratři D. a Jaroslav H. kvůli loupeži, Roman D. i kvůli vraždě a Jiří B. kvůli odklízení těla. Korunní svědek Antonín D. uvedl, že bratr pana H. omráčil paralyzérem a uškrtil: „Hodně mě to vzalo, když jsem viděl, jak brácha před mýma očima zavraždil pana H.“ Soudce Miloš Žďárský přečetl i výpověď svědka: „Roman mi řekl, že se s řidičem chytli a on ho uškrtil ocelovým lankem, ale Tonda mu ani nepomohl.“
Roman D. vinu popíral a tvrdil, že v březnu 2010 popíjel s bratrem a panem H. a oba mluvili o sebevraždě kvůli existenčním problémům a rozpadlým vztahům. „Přišel jsem do místnosti, kde se potácel bratr a na zemi ležel člověk se smyčkou kolem krku,“ hájil se. Jiří B. však uvedl, že jámu kopal z obavy, aby čin nesvalili na něj: „Roman mi při hloubení jámy říkal: Chceš sedět za vraždu? Tak kopej.“
Řemeslník, jenž Romanu D. po loupeži předělával koupelnu, popsal, jak obžalovaný dupal po deníku Blesk s článkem o tápání policie a volal: „To máte za to! Nikdy na mě nepřijdete.“ Utajený svědek ze stavby v Drásově pak v panu H. poznal muže v brýlích, který s Romanem D. v létě 2006 probíral, jak se dostat k převáženým penězům.
Měsíc před desátým výročím přepadení uznal soud obžalované vinnými. „Oba zločiny byly zcela prokázané,“ rozhodl soudce Žďárský s odkazem na doznání Antonína D., svědectví, vysoké výdaje obžalovaných i nalezené kukly a nelegální zbraně.
Roman D. dostal dvacet let vězení, Jaroslav H. jedenáct let, Antonín D. deset let a Jiří B. dvouapůlletý trest se čtyřletou podmínkou. Policie zajistila jen část lupu v nemovitostech přepsaných na příbuzné, včetně domu matky Romana D. Zbylých 35 milionů korun se podle podkladů z posledních let nenašlo, o 20 milionů bratři přišli u finančního poradce, jemuž svěřili 23 milionů a zpět dostali tři miliony.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ct24.ceskatelevize, denik, idnes, youtube).