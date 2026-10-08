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Falešní policisté ukradli u Slavkova 77 milionů korun. Po devíti letech je prozradilo tělo zakopané v Drásově

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Dennívýzva
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V srpnu 2006 přepadli bývalí policisté u Slavkova obrněný vůz a ukradli 77 milionů korun. Odložený případ vyřešil v roce 2015 nález těla komplice v Drásově.
Odložený případ loupeže vyřešil nález zakopaného těla v Drásově.

Odložený případ loupeže vyřešil nález zakopaného těla v Drásově.

Zdroj: FOTO:Harold, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:58

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